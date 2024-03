Terzo rilancio per Marcella Bella morta dopo una malattia oggi: dobbiamo smetterla

Non se ne può più dei rilanci periodici di post su Marcella Bella morta in seguito ad una malattia. Sostanzialmente, oggi 14 marzo stiamo assistendo alla terza ondata di post che sembra annunciare la scomparsa di una cantante ancora oggi molto apprezzata dal pubblico italiano. Qualcuno, di tanto in tanto, decide di sfruttare per propri interessi un’intervista che ha rilasciato la diretta interessata in tv, aggiornando tutti noi sugli ultimi step evoluti del proprio percorso.

Dobbiamo nuovamente smentire le voci su Marcella Bella morta in seguito ad una malattia oggi

Come evidenziato in occasione del nostro ultimo approfondimento a tema, non si punta tanto sulla fake news relativa a Marcella Bella morta dopo una malattia oggi, quanto a giochi di parole che sembrano premettere il peggio. In particolare si accompagna la foto dell’artista ad un chiaro “addio“, senza dimenticare il messaggio testuale con l’Italia che piange la donna. Insomma, chiunque è umanamente portato a pensare che sia passata a miglior vita.

Analizzando i suoi canali social, ma anche le principali agenzie di stampa in Italia, ci si accorge però che è tutta una menzogna. O, se vogliamo essere buoni, un gioco di parole, perché chi ha pubblicato il post potrebbe dirci che non abbia mai parlato di “Marcella Bella morta”. Come se il fantomatico addio (che, per inciso, si riferisce all’Italia, visto che da anni ha deciso di trasferirsi all’estero), o il fatto che in tanti la stiano piangendo, non direzioni in modo evidente la nostra percezione.

Solo aprendo il link nei commenti si scopre la verità, ma l’esca per ottenere visualizzazioni è tanto chiara, quanto furba. E poco apprezzata dagli utenti. No, questa strategia non paga, mentre a noi non resta altro da fare che smentire per la terza volta tutti i rumors relativi a Marcella Bella morta dopo una malattia oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.