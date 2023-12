Si ricomincia con Marcella Bella morta e spenta da una malattia: si gioca ancora con le parole

Ci siamo ormai rassegnati ad uno scenario chiaro, che periodicamente ci porta a smentire le notizie su Marcella Bella morta, visto che già durante il mese di maggio, sulle nostre pagine, siamo stati costretti a gettare acqua sul fuoco. Come sono andate le cose in queste ore? Fondamentalmente si torna a parlare di una fantomatica malattia, sfruttando il fatto che la diretta interessata sia parzialmente uscita dai radar dei Media dopo essersi trasferita all’estero. Ecco perché qualcuno ci sta cascando senza cercare le giuste fonti in grado di far luce sulla vicenda.

Ci risiamo con Marcella Bella morta e spenta da una malattia: ancora malintesi con giri di parole

Sostanzialmente, parlare di bufala non sarebbe adatto oggi. Tutti i discorsi del momento vertono sul fatto che Marcella Bella morta sia frutto di titoli totalmente sbagliati dal punto di vista etico. No, la famosissima cantante (soprattutto durante gli anni ’80) non si è spenta dopo una lunga malattia. Abbiamo inserito nel titolo “si gioca ancora con le parole” in quanto questi articoli sfruttano a loro piacimento una vecchia intervista rilasciata dall’artista.

Dunque, Marcella Bella morta è frutto di un titolo ingannevole. Il motivo risiede nel fatto che lei abbia parlato della malattia che ha portato via sua madre, mentre qualcuno ha lasciato intendere che l’annuncio riguardasse la cantante stessa. Immediatamente ci sono pervenute richieste per comprendere se la notizia fosse vera, ma come spesso accade in circostanze simili non abbiamo potuto fare altro che constatare la discrepanza tra titoli e contenuti.

Speriamo che la smentita odierna serva a tutti da lezione, affinché alcuni post possano essere ricondivisi solo dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso. Dunque, diamoci un taglio con Marcella Bella morta e passata a miglior vita a causa di una malattia assolutamente inventata, alla luce delle scelte di alcuni addetti ai lavori.

