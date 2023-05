Ancora in fissa con Marcella Bella morta oggi: smentite e replica con le ultime notizie

Non si sono rivelate sufficienti in queste ore le smentite a proposito della bufala su Marcella Bella morta. Già, perché la notizia totalmente priva di fonti circola ancora oggi, al netto dei chiarimenti che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un primo articolo a tema. Come spiegato a più riprese, tutto nasce dalla strumentalizzazione di una sua vecchia intervista, senza dimenticare l’apparizione durante Domenica In. Occasioni utili per ribadire la sua decisione di lasciare l’Italia.

Parlano ancora di Marcella Bella morta oggi: solo smentite e replica con le ultime notizie sulle sue attività

Dunque, Marcella Bella morta è solo l’ennesima fake news di questo 2023, agevolata da titoli come “se ne è andata“. Chi ha approcciato la notizia in questo modo ha provato soltanto a darvi la sensazione che fosse passata a miglior vita, cercando di contenere attacchi e critiche tramite il significato dell’espressione virgolettata. Già, perché solo all’interno del pezzo è stato specificato che il concetto si rivolgesse al trasferimento dell’artista ad Ibiza.

Una furbata, se così vogliamo chiamarla, diventata virale nel giro di poche ore. Già, perché senza approfondire la questione, in tanti hanno dato per scontato che l’annuncio su Marcella Bella morta fosse autentico. Senza consultare le principali agenzie di stampa che operano in Italia, o in alternativa i canali social dell’artista. Già, perché su Instagram troviamo il post che preannuncia un’apparizione pubblica ormai prossima per la cantante.

Insomma, è apparsa online proprio questo mercoledì, a testimonianza del fatto che tutte le indiscrezioni su Marcella Bella morta siano false. Del resto, anche il pezzo incriminato ci dice che in realtà l’espressione “se ne è andata” fosse una frase relativa al trasferimento in Spagna. La speranza è che il caso si possa sgonfiare una volta per tutte già in giornata qui da noi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.