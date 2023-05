Non conoscono freni alcuni siti nell’alimentare false credenze sullo stato di salute di personaggi famosi, come abbiamo avuto modo di constatare oggi con Marcella Bella. Titoli costruiti ad arte, lasciando intendere che sia morta o che quantomeno una malattia la stia condizionando, in linea con quanto abbiamo osservato pochi giorni fa con Rita Pavone tramite un altro articolo. Per fortuna le cose non stanno così, stando a quanto abbiamo raccolto in giornata per chi ci ha chiesto delucidazioni in merito.

Pessimi titoli anche su Marcella Bella oggi e sulle sue condizioni di salute: smentite le voci in merito alla presunta malattia

Per quale motivo vi parliamo di malintesi anche su Marcella Bella oggi, in merito alle sue condizioni di salute? Non esiste alcuna malattia e nulla che lasci pensare a condizioni di salute preoccupanti, effettuando qualche ricerca qua e là. La disinformazione di oggi nasce dal fatto che il solito sito abbia dedicato a lei un titolo con “se n’è andata“, accompagnando questo virgolettato ad altre espressioni che lasciano pensare al peggio

Negarlo sarebbe inutile, visto che l’intento è chiaramente quello di far aprire l’articolo per capire che fine abbia fatto la cantante. Solo approfondendo la storia, infatti, si capisce che in realtà non ci sia alcuna malattia per Marcella Bella oggi. Si cita un’intervista rilasciata dalla diretta interessata, quando aggiornando tutti sul suo destino fece sapere al pubblico di essersi trasferita in Spagna. Per la precisione, ad Ibiza.

Insomma, oggi la ruota dell’acchiappaclick si è fermata su di lui, dandoci per fortuna la possibilità di precisare che sia in ottime condizioni di salute. Non lasciatevi ingannare da titoli come quelli che circolano oggi 30 maggio a proposito di Marcella Bella, non essendoci alcuna malattia da segnalare per la nota cantante che a suo tempo ha avuto un certo successo qui in Italia.

