Si chiedono quando è morta Ornella Vanoni, ma è solo una pessima immagine

In tanti in queste ore si stanno chiedendo quando è morta Ornella Vanoni, ignorando il fatto che sia solo la nuova pessima immagine della solita testata, che da mesi utilizza la medesima strategia nel tentativo di elemosinare qualche click tramite “pagine Facebook satellite”. In passato abbiamo parlato della cantante in questione in contesti decisamente differenti, mentre oggi tocca concentrarsi sulla foto che sta circolando soprattutto su Facebook, alimentando false informazioni sul suo stato di salute.

Perché è sbagliato chiedersi quando è morta Ornella Vanoni: ancora una pessima immagine sui social

Ricapitolando, per quale motivo non è corretto chiedersi quando è morta Ornella Vanoni? Tutto nasce da una foto simile a quella che trovate ad inizio articolo, condita dal testo “la notizia sulla sua morte“. Come anticipato in precedenza, è solo una pessima immagine, in quanto la cantante sta bene da quello che ci risulta. O, comunque, non si registrano agenzie di stampa preoccupanti sotto questo punto di vista.

Se a questo aggiungiamo che nei link al post in questione ci sia un articolo che rimanda ad un sito ormai noto, soprattutto per la sua strategia acchiappaclick ed eticamente da condannare, il quadro diventa più chiaro. Certo, parliamo sempre di una donna in età avanzata e forse è proprio questo dettaglio che a volte spinge l’admin di turno ad utilizzare una strategia così brutta nel tentativo di racimolare qualche visualizzazione. Dal nostro punto di vista, come sempre, non possiamo fare altro che smentire, smentire e smentire.

Insomma, non chiedeteci quando è morta Ornella Vanoni, in quanto la disinformazione dilagante delle ultime ore è solo frutto di una pessima immagine che sta circolando sui social. Allo stato attuale, non ci sono motivi per essere preoccupati sulle sue condizioni, ma soprattutto non registriamo comunicati stampa utili per chi da sempre segue questo personaggio noto a tutti.

