Sanremo 2023, Pupo su Ornella Vanoni: “Sembrava la nonna di Joker”

Per chi se lo fosse perso, durante la settimana del Festival di Sanremo 2023 Dagospia ha ospitato le pagelle dell’“eroe di Ponticino, deh”, ovvero l’Enzo Ghinazzi che tutti conosciamo per la canzone Su Di Noi. Dopo la finalissima della kermesse è arrivato quindi il messaggio di Pupo su Ornella Vanoni, che si è presentata sul palco come super ospite.

Pupo ha appoggiato il vincitore Marco Mengoni nella considerazione sull’assenza di quote rose nella cinquina di finalisti del Festival, ma poi è entrato nel vivo.

La pagella di Pupo sulla finalissima

In primo luogo Pupo ha criticato le partecipazioni dei cantanti storici come ospiti, soffermandosi anche sull’arrivo di Peppino Di Capri. Le sue parole:

Queste, come quella di Peppino Di Capri il giorno prima, non sono celebrazioni, ma cannibalizzazioni televisive! Secondo me più adatte a Barbara D’Urso che al Festival di Sanremo. È chiaro che la gente rimanga incollata al video! Le canzoni (spesso eseguite in maniera imbarazzante) anche se leggendarie, in questo caso passano in secondo piano. La vera attesa la creano le loro esternazioni prive di filtri ed i loro racconti quasi sempre sopra le righe o addirittura deliranti. Perciò, imperdibili.

Probabilmente Pupo si riferisce anche alla performance di Gino Paoli, che dopo aver cantato Questa Lunga Storia D’Amore e Sapore Di Sale si è trattenuto sul palco per uno scambio con Gianni Morandi e Amadeus, ai quali ha raccontato:

Quando io e te Gianni ci siamo visti la prima volta all’RCA io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me. Non so che ca**o voleva imparare da me. Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony.

La pagella integrale si trova in questa pagina di Dagospia.

Pupo su Ornella Vanoni: “Sembrava la nonna del Joker”

La parte più polemica, probabilmente, è quella in cui Pupo parla di Ornella Vanoni:

Comunque, voglio sapere il nome del chirurgo estetico che ha trasformato la Vanoni nella nonna di “Joker”. Devo chiedergli un consiglio per me.

Un commentatore su Instagram contesta: “Enzo… non posso credere che pubblichi ‘ste ca*ate che si leggono. Non sputare sul piatto”. “Non prendetemi mai troppo sul serio“, precisa Pupo alla fine della sua pagella. È forse un tentativo satirico?

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.