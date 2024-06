Popeye, conosciuto come Braccio di ferro, ispirato da Frank Rocky Fiegel: cosa non torna

Giunge improvvisa, a giugno 2024, una nuova ondata di post a proposito di Popeye, qui in Italia conosciuto come Braccio di ferro, il cui personaggio sarebbe stato ispirato da un marinaio realmente esistito. Stiamo parlando di Frank Rocky Fiegel, diventato per l’ennesima volta virale grazie alla ricondivisione compulsiva di alcuni post. Per quale motivo vi diciamo di non alimentare quella che è in tutto e per tutto una leggenda metropolitana? Gli elementi a supporto della fake news ci sono tutti, per etichettando il nostro contributo con “approfondimento“.

Popeye, meglio noto come Braccio di ferro, ispirato da Frank Rocky Fiegel: alcune cose ancora non tornano oggi

Sostanzialmente, tocca ripetere per forza di cose alcuni concetti che abbiamo esposto a più riprese nel 2023, visto che il post che contiene svariate inesattezze risulta nuovamente virale. Analizzando bene tutta la storia, si scopre che l’ispirazione potrebbe essere reale, ma che a conti fatti non vi siano elementi in grado di dimostrarla al 100%, stando a quanto rinvenuto fino a questo momento.

Ci sono sì elementi a supporto di questa tesi, come evidenzia Snopes, ma mancano prove concrete sotto questo punto di vista. L’errore più grande, in ogni caso, si riferisce allo scatto che trovate ad inizio articolo. Lo stesso che sta facendo il giro dei social oggi. Già, perché secondo le informazioni condivise dalla suddetta fonte, la fotografia virale che viene spesso accostata a questa affermazione in realtà non mostra Frank Rocky Fiegel.

Si tratta di uno scatto che va ad immortalare un marinaio anonimo a bordo della HMS Rodney nel 1940. Non è un caso che la medesima immagine sia disponibile tramite l’Imperial War Museum dove è presentata con la didascalia: “Un Leading Stoker soprannominato ‘Popeye’, con 21 anni di servizio“. Insomma, tante cose non tornano su Popeye e sull’ispirazione per Braccio di ferro, non tanto su Frank Rocky Fiegel, quanto sulla foto che ormai tutti conosciamo.

