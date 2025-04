Sì, esiste una copertina del TIME dedicata al metalupo: questa volta, dopo una massa di false copertine fake, ne è arrivata una reale. Questo però non significa che “abbiamo clonato il Metalupo del Trono di Spade”.

TIME ha dedicato un articolo, ed un intero editoriale, agli sforzi di Colossal Bioscience per portare alla “de-estinzione” di specie animali perse nel tempo, tra cui l’enocione, un famoso canide estinto circa 9440 anni fa.

Ne abbiamo già parlato in un apposito articolo cui vi rimandiamo, vi ricorderemo qui le basi.

Sì, esiste una copertina del TIME dedicata al metalupo (con tutti i distinguo che sappiamo)

E questo è quanto: Colossal Bioscience, società che abbiamo visto essersi lanciata nel marketing della “de-estinzione”, ovvero nel sogno alla Jurassic Park, per restare in tema di suggestioni televisive improprie ha annunciato di aver ricreato ben tre enocioni, i cuccioli Romulus, Remus e Khaleesi.

Ovvero di aver introdotto nel corredo genetico di tre lupi grigi 20 modifiche genetiche effettuate per somigliare morfologicamente alla specie estinta di cui 15 ispirate al genoma recuperato e cinque estetiche.

Come dichiarato dalla stessa compagnia, il risultato è un lupo grigio che somiglia parecchio ad un animale estinto, dovrebbe avere atteggiamenti che richiamano l’animale estinto (anche se, cresciuti in cattività, potrebbero non esprimere molti atteggiamenti selvatici) ma non è un enocione.

Secondo un vecchio adagio “se si comporta come una zebra, galoppa come una zebra e somiglia ad una zebra” allora è una zebra.

Ma potebbe essere anche un cavallo geneticamente modificato per avere le strisce.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.