Malintesi su Frank Rocky Fiegel, che ha ispirato ‘Braccio di ferro’ Popeye con Dora Paskel

Torna ad essere virale in queste ore la foto di Frank Rocky Fiegel, visto che alcune pagine Facebook con la solita superficialità e la scarsa propensione ad approfondire quelle che potremmo definire leggende metropolitane, si ostinano ad affermare che il signore nello scatto virale sarebbe diventato poi fonte di ispirazione per “Braccio di ferro” Popeye. Ne abbiamo già parlato pochi giorni fa con un altro articolo, senza citare Dora Paskel (sulla quale resta l’incertezza come possibile musa ispiratrice per il personaggio di Olivia), ma vale la pena tornarci

Alcuni chiarimenti su Frank Rocky Fiegel: inquadriamo il presunto Popeye che ha ispirato ‘Braccio di ferro’ con Dora Paskel

Per quale motivo nel nostro titolo di oggi citiamo malintesi vari su Frank Rocky Fiegel? L’uomo che appare in una foto finita su diverse bacheche Facebook negli ultimi giorni (in realtà il post gira periodicamente da diversi anni), non può essere associato in alcun modo a Frank. Ecco perché oggi proveremo a darvi qualche informazione in più su Popeye, il personaggio che da noi è stato ribattezzato ‘Braccio di ferro’ insieme a Dora Paskel (forse) per Olivia.

La bufala consiste nell’affermare che Frank Rocky Fiegelfosse un marinaio polacco, emigrato in Illinois negli Stati Uniti, con la tendenza ad essere coinvolto in risse, combattimenti e scorribande. Non a caso il post pieno di leggende mai confermate aggiunge che Frank sia diventato famoso per la sua forza fuori dal comune.Di recente, però, Snopes ha scoperto che le uniche informazioni su questo nome ci rimandano ad un inglese che non è mai stato un marinaio.



Viveva di lavori occasionali come operaio e barista. Inoltre, il suo volto non è quello del post virale. A detta di altre fonti autorevoli, infatti, le connotazioni ed i tratti somatici del viso sono assai differenti dal fantomatico Frank Rocky Fiegel che trovate nello scatto ad inizio articolo (ripreso dal post virale su Popeye “Braccio di ferro”).

