Grosso malinteso con Sol Campbell dell’Arsenal morto oggi: l’annuncio è su Kevin Campbell

Non potevano mancare, oggi, i malintesi su Sol Campbell dell’Arsenal morto, stando almeno ad alcuni post che stanno circolando sui social da questa mattina. Come gli appassionati di calcio più attenti sicuramente sapranno, l’annuncio riguarda purtroppo Kevin Campbell, altro giocatore che ha indossato la maglia dei Gunners, ma con un ruolo e in un’epoca differente. L’ex giocatore che è venuto a mancare il 15 giugno, infatti, ha militato con la compagine londinese nella prima metà degli anni ’90.

Anche oggi un malinteso con Sol Campbell dell’Arsenal morto: la notizia riguarda Kevin Campbell

Al contrario, Sol Campbell è passato all’Arsenal nei primi anni del nuovo secolo, con il discusso trasferimento dai nemici di sempre, vale a dire il Tottenham. Il primo era era un attaccante, realizzando quasi 50 gol in nuove anni di onorato servizio con la maglia biancorossa. Al contrario, il suo omonimo giocava in difesa ed in sieme a Kolo Touré ha formato l’asse insuperabile della retroguardia di Wenger nel 2004. Chiaro il riferimento agli invincibili, che portarono a casa quello che a conti fatti è ad oggi l’ultimo titolo di questa squadra.

Per forza di cose, Sol Campbell ha maggiore notorietà rispetto a quella registrata con Kevin Campbell, se non altro perché la sua carriera all’Arsenal ha lasciato un’impronta molto più profonda. Proprio a partire da quest’intreccio, però, alcune pagine su Facebook hanno provato ad ottenere click lasciandoci credere che se ne sia andato quello più giovane.

Una brutta giornata per il mondo del calcio, dunque, se pensiamo che in mattinata abbiamo già parlato di Matija Sarkic, portiere del Millwall di appena 26 anni che è venuto a mancare per un malore improvviso. Innescando tra le altre cose le solite speculazioni da parte del mondo NoVax. A prescindere da questo, non è giusto sfruttare la notizia su Kevin Campbell morto per lasciar credere a tanti appassionati che sia scomparso Sol Campbell, solo perché l’ex difensore dell’Arsenal è più famoso rispetto al collega.

