Annuncio sul figlio di Elena Martelli morto durante “Estate in diretta”: cosa sappiamo oggi

In tanti, anche oggi, si pongono domande sul figlio di Elena Martelli morto, se non altro perché la notizia è stata resa ufficiale durante l’ultima puntata di “Estate in diretta“, coi conduttori visibilmente provati nel momento in cui hanno voluto mandare un abbraccio virtuale alla collega. Molti non sanno cosa sia successo e chi sia la donna colpita da questo gravissimo lutto. Il tutto, purtroppo, condito dalle solite speculazioni che si fanno soprattutto sui social quando una giovane vita viene spezzata.

Conferme in diretta sul figlio di Elena Martelli morto durante la trasmissione “Estate in diretta”: primi riscontri oggi

Purtroppo, a differenza di quanto riportato in settimana a proposito di Claudio Amendola, in questo frangente siamo al cospetto di una notizia vera. Già, perché in questi giorni ci ha lasciati il figlio di Elena Martelli. La conferma, come accennato ad inizio articolo, è pervenuta nello scorcio finale della puntata di “Estate in diretta”, quando Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Ora, da un lato c’è il solito acciappaclick di alcune testate, che citano il lutto per i due conduttori, lasciando credere che la persona venuta a mancare potesse essere in qualche modo legata alle loro famiglie.

Come se non bastasse, chi ha appreso che l’annuncio abbia riguardato il figlio di Elena Martelli, ha poi iniziato ad avanzare strane tesi. Le stesse che, anche in questo caso, hanno tirato in ballo i vaccini Covid. Insomma, il solito tormentone sarcastico con “nessuna correlazione“, con l’ossessione nell’andare alla ricerca di fatti di cronaca “nebulosi“, pur di rafforzare i propri argomenti su questioni del genere.

Questo, invece, è solo il momento del silenzio e del rispetto nei confronti di una famiglia che ha subito una grave perdita. Si sa poco del figlio di Elena Martelli morto e, salvo eventuali uscite dei suoi genitori, le cose devono restare così. Si tratta di una giornalista ed autrice che collabora anche con “La vita in diretta”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.