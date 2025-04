No, non esiste un partito in Galles che ha proposto di abolire i cani per compiacere le minoranze

Nel corso dell’analisi di una segnalazione recentemente pervenuta abbiamo idenificato in essa una “bufala a catena”, quella secondo cui esiste un partito in Galles che ha proposto di abolire i cani per compiacere le minoranze.

Si tratta ovviamente di una fake news, parte del filone del c.d. “doppio binario”.

No, non esiste un partito in Galles che ha proposto di abolire i cani per compiacere le minoranze

La “teoria del doppio binario”, sposata peraltro dallo stesso Elon Musk è una nota teoria del complotto per cui nel Regno Unito e i paesi europei esisterebbe un tacito accordo per cui immigrati e minoranze godono di un trattamento preferenziale tale per cui i “crimini della razza bianca” sono sempre perseguiti con brutale efficienza e i “crimini degli immigrati” sempre condonati.

Ulteriore corollario vuole i governi piegarsi ai voleri dello “straniero”, mettendo quindi in atto una sorta di “sostituzione culturale” (la “teoria del complotto madre”) in cui a forza di obbedire ai voleri degli immigrati la società e la cultura della “razza bianca” e dei “veri cittadini” saranno annientati rendendo gli stranieri i nuovi padroni.

La teoria secondo cui il Galles vuole vietare i cani per compiacere i nuovi padroni stranieri fa eco ad una simile bufala diffusa in Italia da simili ambienti, dove il luogo di divieto sarebbe stato Milano e gli immigrati “colpevoli” erano direttamente indicati nei “profughi islamici”.

Il presunto “divieto” in realtà sarebbe un rapporto di diciotto pagine sull’uso degli spazi rurali nel quale nell’ultima pagina, dedicata ai suggerimenti, si suggerisce di “enfatizzare l’importanza del poter coltivare ad uso alimentare tra le comunità etniche” e “creare spazi per l’agricoltura e aree senza cani in spazi verdi localizzati”.

Non solo troppo poco per parlare di un “divieto di cani”, ma come confermato dal governo Gallese

“Non ci sono piani per vietare i cani dalle campagne e qualsiasi suggerimento in senso diverso è da considerarsi impreciso nonché una completa falsificazione di questo report, il cui scopo è cercare di comprendere quali informazioni vi fossero già e quali mancavano nel rapporto tra ambiente e minoranze, raccolti direttamente tra le stesse. I commenti evidenziati dai media sono feedback delle persone che hanno chiesto le loro opinioni e non le proposte del governo gallese. “Il governo gallese è impegnato a creare una nazione antirazzista entro il 2030. Il nostro piano d’azione antirazzista del Galles è costruito sui valori dell’antirazzismo e chiede una tolleranza zero su tutta la disuguaglianza razziale”

Quindi si tratta di un singolo frammento di frase, peraltro un “suggerimento non accolto” esasperato e riciclato in ogni discussione, anche inattinente, sul tema etnico come prova del c.d. “Doppio Binario”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.