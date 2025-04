Il Galles sta concedendo fondi per docenti appartenenti a minoranze (ma lo scandalo non esiste)

Ci segnalano i nostri contatti un post X dove un utente “spunta blu” lamenta come il Galles sta concedendo fondi per docenti appartenenti a minoranze, 5000 sterline, e tali fondi secondo un articolo riportato nell’articolo citato sarebbero stati offerti “da un partito che vuole abolire i cani” (con tanto di foto dei presunti politici da esporre all’odio collettivo).

Si tratta sostanzialmente di una clickbait fusa ad una bufala. Nessun partito ha mai cercato di abolire i cani (cosa di cui parleremo brevemente, non essendo il punto focale dell’articolo, rimandandovi ad un articolo di dettaglio) e programmi di incentivo per studenti di minoranze sono sostanzialmente esistiti da lungo periodo e vengono “scoperti” solo ora che tra le spunte blu si è diffusa la teoria del “doppio binario”.

La “teoria del doppio binario”, sposata peraltro dallo stesso Elon Musk è una nota teoria del complotto per cui nel Regno Unito e i paesi europei esisterebbe un tacito accordo per cui immigrati e minoranze godono di un trattamento preferenziale tale per cui i “crimini della razza bianca” sono sempre perseguiti con brutale efficienza e i “crimini degli immigrati” sempre condonati.

Le “prove” di tale teoria sono articoli di disinformazione in cui si “sottovalutano” i crimini di odio di soggetti “ariani” per diffondere l’idea che essi siano stati puniti in modo crudele, ad esempio descrivendo l’amministratore di un gruppo con contenuti xenofobi durante i moti di Southport dedito ad attività di diffusione di contenuti violenti e razzisti, ispirato dalla copia del Mein Kampf in suo possesso come “un cittadino bianco mandato in galera per aver atttaccato un adesivo”.

Almeno dal 2015 il Galles ha stabilito una serie di norme per riequilibrare le differenze: già in un testo del 2021 ad esempio si evidenziava come un sistema scolastico sottorappresentato fosse poco incline ad affrontare tematiche relative a discriminazioni razziali e di altro tipo.

Nel 2019 invece fu osservato come in altri stati Occidentali vi fosse una maggiore rappresentanza multietnica e la situazione di sostanziale omogeneità fosse dovuta non tanto alla presunta “bravura dei bianchi” millantata dalla teoria del Doppio Binario, bensì a ostacoli culturali e sociali.

Sostanzialmente gli stessi che portano il cittadino medio a inventarsi storie fake su cani banditi dalle campagne per causa degli stranieri e docenti bianchi culturalmente superiori.

Vieppiù che non si tratta di “regalie agli immigrati” ma di vere e proprie borse di studio con gli stringenti requisiti del caso, rilasciate quindi ai “capaci e meritevoli” e non a pioggia.

Conclusione

Il presunto programma per fondi per docenti appartenenti a minoranze è un programma di borse di studio che esiste ormai da anni, legato ad una serie di fake news legate alla “teoria del doppio binario”, nota teoria del complotto per cui i governi occidentali favoriscono gli immigrati imponendo sanzioni maggiorate e balzelli alla “razza ariana” in quanto tale.

