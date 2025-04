No, non sono finiti i soldi per l’assegno unico ad Aprile

No, non sono finiti i soldi per l’assegno unico ad Aprile: si tratta di un caso di clickbait così sfacciato da diventare un vera e propria fake news, e che segue un ormai ricchissimo filone che abbiamo visto molte volte nei tempi recenti.

Si prende una premessa, la più virale, infiammatoria e incline a suscitare e stimolare rabbiose condivisioni di pancia, la si spara nel titolo e nei primi paragrafi e si devolve l’intero articolo nel tentativo di giustificarla.

Ormai conoscete il meccanismo: il testo viene sviluppato in modo da colpire tutte le parole chiave del momento, secondo una logica chiamata SEO Stuffing per comparire sui principali motori di ricerca.

Viene anche volutamente esteso con ogni mezzo retorico possibile in modo da fornire sia all’utente umano che ai bot dei motori di ricerca l’illusione di un testo lungo, ragionato e ben composto: solo nel finale ci si perita di esibire una bizzarra spiegazione alla fake news.

In questo caso ve la spoileriamo immediatamente: l’articolo dichiara che se ad Aprile per caso qualcuno avesse smesso di avere un figlio a carico ovviamente cesserebbe la corresponsione dell’assegno unico (e ci mancasse), ma se tale ipotetico soggetto pianificasse di avere un altro figlio, o ne avesse già uno in arrivo nei mesi successivi la corresponsione riprenderebbe.

Capirete che è un caso di specie così assurdo, così improbabile se non astrattamente possibile da essere poco più che una ipotesi di scuola, ma che “giustifica” il titolo ragebait con foto della Premier per suscitare condivisioni virali, rabbia, commenti e click.

E complimenti, ci siete cascati in pieno.

