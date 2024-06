Ci risiamo coi malintesi su Claudio Amendola oggi: le ultime notizie sulle sue condizioni

Stanno tornando i malintesi su Claudio Amendola oggi, con un chiaro riferimento alle ultime notizie sulle sue condizioni. Quest’oggi bisogna porre attenzione su una fake news di qualche mese fa che è tornata in auge sui social con tanti utenti che purtroppo sono caduti nuovamente nella stessa trappola. Si tratta del morte di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, un episodio chiaramente inventato da qualche blog intento ad avere qualche visualizzazione maggiore e che si è ripresentato in queste ore sul web.

Alcuni riscontri sui malintesi su Claudio Amendola oggi: esaminiamo le ultime notizie sulle sue condizioni

Torna, fondamentalmente, la fake news di pochi mesi fa. Capita che una notizia vecchiotta, parlando anche proprio di una bufala, possa far ritorno sui social diventando nuovamente virale e questa volta è toccato alla morte di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Non è quindi la prima volta che i due attori, amatissimi soprattutto ai tempi dei Cesaroni, si ritrovano a diventare virali per una fake news relativa alla loro scomparsa.

Entrambi sono ovviamente vivi ed alle prese con i propri progetti, con tanti fan che sono in attesa di capire se prima o poi potranno rivederli insieme sul piccolo schermo nella serie di successo dei Cesaroni. Si è infatti parlato di un continuo per la fortunata serie di Canale 5 ormai datata 2006 e che ha visto chiudere i battenti nel 2014, ma sono solo voci a riguardo.

Sicuramente però si potrà contare sulla presenza di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, i due sono vivi e vegeti, ma soprattutto ben contenti di poter eventualmente intraprendere nuovamente tale cammino lavorativo insieme. La bufala della morte ci Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci è apparsa qualche tempo fa approfittando purtroppo di un evento realmente negativo per la famosa serie tv di Canale 5, con la scomparsa dell’attrice e doppiatrice italiana Marzia Ubaldi che ha partecipato ai Cesaroni.

Questo lutto è stato sfruttato per diffondere la fake news nella morte di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, tornata quest’oggi prepotentemente alla ribalta. Attenzione quindi alle solite bufale che campeggiano sul web, come visto possono ripetersi anche dopo mesi per provare ad ingannare più utenti possibili. Massima attenzione, dunque, ai malintesi su Claudio Amendola oggi, dopo aver chiarito le ultime notizie sulle sue condizioni questo venerdì.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.