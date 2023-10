Enorme malinteso su Claudio Amendola morto insieme ad Elena Sofia Ricci in queste ore

Va analizzato il malinteso su Claudio Amendola morto insieme ad Elena Sofia Ricci in queste ore. La morte di Marzia Ubaldi, attrice e doppiatrice italiana che ha recitato in serieTV di successo come i Cesaroni e Suburra, è stata l’occasione per creare titoli acchiappaclick su Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci morti. Qualcuno infatti ha sfruttato questa scomparsa della Ubaldi, di 85 anni, per alimentare fake news su altri protagonisti della celebre serie TV tutta italiana i Cesaroni.

Spiegato l’equivoco su Claudio Amendola morto insieme ad Elena Sofia Ricci in queste ore

In passato, come già riportato, Claudio Amendola è stato bersaglio di critiche NoVax per le sue parole su Luc Montagnier. Proprio in questi giorni Claudio Amendola è stato al centro delle notizie televisive per una sua intervista in cui ha parlato di un possibile ritorno dei Cesaroni, trend che è diventato viralissimo in poco tempo. L’argomento quindi sta attirando un bel po’ i curiosi dei social e perché non continuare ad approfittarne per creare qualche titolo clickbait?

Questa volta è stata la morte dell’attrice Marzia Ubaldi a creare curiosità sui Cesaroni, ma si è cercato di rendere la notizia un bel po’ diversa dalla realtà facendo credere che Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci fossero scomparsi. I due attori italiani stanno benissimo, anzi si sono uniti al dolore della figlia di Marzia che ha pubblicato la notizia della sua morte sui social. Un ricordo commovente per una donna che ha lavorato tanto anche come doppiatrice, cantante e chiaramente attrice di teatro.

Una lunga carriera che ha avuto il suo successo maggiore sicuramente con queste serie TV seguitissime dagli italiani e chissà che non possa esserci un ritorno nemmeno così lontano dei Cesaroni. Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci si sono ritrovati immischiati in questi titoli acchiappaclick riguardanti la morte di Marzia Ubaldi, si è semplicemente sfruttata la sua partecipazione all’interno dei Cesaroni per creare interazioni maggiori sui social.

Attenzione quindi a ciò che leggete sul web, è purtroppo vera la scomparsa di Marzia Ubaldi attrice dei Cesaroni, ma non riguarda assolutamente gli attori Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci che sono vivi e vegeti e chissà se ritroveremo di nuovo insieme sul set della celebre serie TV. Dunque, smettiamola con l’equivoco su Claudio Amendola morto insieme ad Elena Sofia Ricci in queste ore

