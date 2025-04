Le fake news a volte assumono proporzioni grottesche, e il “bonus corna 2025” è l’ultimo araldo di un intero filone dedicato alla ragebait. Titoli infiammatori, assurdi, spesso coi volti dei personaggi della poltica sbattuti in prima pagina per suscitare la rabbia dell’odiatore in rete compulsivo, lunghi muri di testo il cui scopo è discettare della notizia del momento.

Notizia che si rivela poi essere una assurda fake, sostenuta da un lungo muro di testo il cui scopo è difendere la premessa iniziale inserendo una serie di parole chiave virali del momento e giustificando il tutto con l’equivalente di un “Sì non è vero ma”

L’assurda fake news del “Bonus corna 2025” voluto da Salvini

In questo caso vi spoileriamo: ovviamente non esiste alcun “bonus corna”, bensì l’articolo cerca di insinuare, anche in modo discretamente offensivo sia per gli psicologi che per chi ha bisogno di supporto psicologico, che il Bonus Psicologo possa essere chiamato “bonus corna” e “premio per i cornuti e mazziati” perché “chi si lascia dopo una storia ha bisogno dello psicologo”.

Capirete che si tratta ovviamente di SEO Stuffing: l’articolo, così composto, tenderà a comparire tra le ricerche di chi cerca informazioni sul Bonus Psicologo, e sarà sostenuto nelle condivisioni da soggettti che trovano il pecoreccio ricorso alla figura del “cornuto” cara alla Commedia Pecoreccia all’Italia ilare e divertente nonostante il divertimento sia ben poco.

Maggiori informazioni sul Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, altrimenti detto Bonus psicologo potranno essere trovate sul portale dell’INPS.

