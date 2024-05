Uscita dei biglietti Palajova 2025: quando e dove escono per i concerti di Jovanotti

In tanti in questi minuti stanno iniziando a porsi i primi quesiti per quanto concerne la tanto attesa uscita dei biglietti Palajova 2025, al punto che sui social è possibile imbattersi già in qualche fake news quando e dove escono per i concerti di Jovanotti in programma tra poco più di dodici mesi. Affinché si possa evitare il pericolo di andare incontro a qualche truffa, sempre dietro l’angolo in un contesto simile, è opportuno condividere coi nostri lettori un primo punto della situazione.

Chiarimenti su uscita dei biglietti Palajova 2025: capiamo quando e dove escono per i concerti di Jovanotti

Dunque, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno non ci soffermiamo sulle polemiche relative all’impatto ambientale avuto dall’organizzazione dei suoi concerti, mettendoci alle spalle gli approfondimenti della scorsa estate. Se vi state ponendo domande su uscita dei biglietti Palajova 2025, effettivamente ci sono dei presupposti dai quali partire per comprendere quando e dove escono per i concerti di Jovanotti in vista degli eventi già organizzati dal suo staff.

In particolare, la vendita vera e propria scetterà in settimana, precisamente alle ore 14 del 30 maggio. Gli utenti interessati avranno la possibilità di utilizzare solo ed esclusivamente i circuiti Ticketone e Ticketmaster. Gli altri canali, a prescindere dai prezzi fissati, per forza di cose potrebbero esporci a truffe.

Quanto alle date, per ora sappiamo che si partirà ufficialmente dal 4-5 marzo alla Vitifrigo Arena di Pesaro, procedendo poi con il tour all’Unipol Forum di Milano (11-12-14-15-17-18 marzo). Occhio anche all’appuntamento dell’Hallenstadion di Zurigo (20 marzo) e quello del Nelson Mandela Forum di Firenze (22-23-25-26 marzo). Immancabile la tappa all’Unipol Arena di Bologna (3-5 aprile), oltre a quella dell’Inalpi Arena di Torino (9-10 aprile).

Si chiude al Palazzo dello Sport di Roma (22-23-25-26 aprile). Insomma, dovreste avere ora informazioni più concrete per approcciare nel modo giusto l’uscita dei biglietti Palajova 2025, con un particolare riferimento a quando e dove escono per i concerti di Jovanotti.

