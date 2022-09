Bloccato il Jova Beach Party di Viareggio con gli ospiti di Jovanotti: nessuna fonte anche oggi

Stanno prendendo piede proprio in queste ore nuove voci a proposito del Jova Beach Party in programma a Viareggio domani 3 settembre, con la prospettiva di veder bloccato il concerto di Jovanotti. Senza dimenticare i suoi ospiti. Una notizia che, ve lo diciamo subito, non ha alcuna fonte alle sue spalle, come del resto abbiamo avuto modo di riscontrare il mese scorso, quando è stata diffusa una bufala simile. Come sempre, tutto ruota attorno alle polemiche ambientaliste per eventi di questo tipo organizzati in spiaggia.

Fermato il Jova Beach Party di Viareggio con gli ospiti di Jovanotti: zero fonti oggi

Insomma, le solite ed inutili indiscrezioni sul fatto che sarebbe stato bloccato il Jova Beach Party di Viareggio con gli ospiti di Jovanotti. Non si capisce perché qualcuno senta l’esigenza di mettere in giro voci di questo tipo, ma dal nostro punto di vista non possiamo fare altro che constatare il fatto che non ci sia alcuna fonte anche oggi. Apprensione tra coloro che hanno acquistato il biglietto, complici le innumerevoli polemiche a tutela dell’ambiente, ma resta la certezza sul fatto che non ci sia nulla da temere.

Come sempre vi diciamo in queste circostanze, occorre avere la bravura di saper selezionare le fonti dalle quali attingere notizie, in modo da evitare di imbattersi in annunci totalmente privi di senso. Qualcuno, leggendo post sui social, potrebbe pensare che questa nuova tappa del Jova Beach Party possa essere cancellata per ragioni ad oggi non chiarite, ma da quello che ci risulta il concerto di Jovanotti a Viareggio non è assolutamente in discussione. Lo stesso vale per la presenza dei suoi ospiti.

Staremo a vedere se fino a domani verranno a galla o meno altre bufale sul Jova Beach Party. Ribadiamo che, ad oggi, risulti assolutamente confermato il concerto di Jovanotti a Viareggio e che nessun ospite sia saltato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.