Jovanotti si arrende e annulla il concerto di Roccella: arrivata la replica con smentita

Stanno prendendo piede notizie del tutto prive di fonti autorevoli, in merito al presunto annullamento del concerto di Jovanotti a Roccella. Evento previsto oggi, tra mille polemiche e trollate varie correlate, come quella che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri con un altro articolo. Alla luce delle questioni legate alla tutela dell’ambiente, in relazione alle spiagge dove sono previsti eventi di questo tipo, qualcuno evidentemente ha pensato di alimentare una certa disinformazione a tema.

Jovanotti dice basta e annulla il concerto di Roccella: solo smentite per ora

Già, perché alimentare rumors sul presunto annullamento del concerto di Jovanotti a Roccella comporta anche potenziali problemi di ordine pubblico nell’area della Calabria dove è previsto l’evento di oggi 12 agosto. Con relativa apprensione per coloro che si stanno recando sul posto per assistere al tanto atteso appuntamento. A dirla tutta, le indiscrezioni di queste ore sono legate prevalentemente alle cattive condizioni meteo e ai violenti temporali che si sono abbattuti di recente sulla regione.

La diretta di questa mattina pubblicata dal cantante sul suo profilo Instagram, come si può notare attraverso l’apposito post, in realtà ci consegna uno scenario differente rispetto a quello che ha preso piede sui social tra ieri e l’alba. Ecco perché occorrono chiarimenti importanti per tutti coloro che hanno acquisto un biglietto valido per il concerto di Jovanotti a Roccella. Sostanzialmente, l’artista ha voluto precisare che le previsioni siano in netto miglioramento e che non ci siano motivi per mettere in discussione il concerto previsto in giornata.

Insomma, nessun passo indietro né per le polemiche sulla tutela dell’ambiente, né per le condizioni meteo, visto che al momento non sono previste decisioni drastiche a proposito del concerto di Jovanotti a Roccella. Occhio a quello che leggete sui social, in assenza di riscontri ufficiali da parte dei diretti interessati.

