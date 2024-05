Il post di “Vittorio e Patrizia regalano il pane ai senzatetto” fa parte del concetto generale delle “pagine dell’amen, del colore e dell’ok” di cui abbiamo parlato in passato.

Si tratta di una variante del kindness content: si presentano dazioni e regalie di oggetti inesistenti agli utenti più attivi, oppure si propongono storie strappalacrime ed emotive chiedendo lodi per i protagonisti.

Vittorio e Patrizia diventano così il tipico esempio della topica: due aspiranti fornai che avrebbero imparato l’arte della panificazione per sfamare i senzatetto in cambio di like per le pagine che riportano la loro storia.

Vittorio e Patrizia non esistono. Sono fantasmi creati per ingannare l’algoritmo, basati sulle foto dei conduttori televisivi Rumeni George Mihai e Andreea Stravoiu, protagonisti di show di cucina.

Per farci capire, sarebbe come se in Romania pubblicassero una foto di Alessandro Borghese che regge una fetta di torta dichiarando che si tratta di “Alexandru che ha imparato a fare le torte per i bambini poveri e vuole un like”.

“Vittorio e Patrizia regalano il pane ai senzatetto”: se solo esistessero

Il concetto è ovviamente gabbare l’algoritmo: la storiella di Vittorio e Patrizia che regalano pane ai senzatetto vende più di quella dei concuttori Mihai e Stravoiu, e suscita un grande numero di commenti e condivisioni.

I commenti e le condivisioni si traducono in un maggior “reach”, ovvero in un maggior sviluppo per la pagina, che comparirà tra i contenuti suggeriti di altri utenti attirando altri like e condivisioni.

Quando la pagina sarà cresciuta abbastanza, verr convertita o venduta ad amministratori interessati, trasformando il pubblico in danaro sonante.

Ovviamente lo sviluppo delle AI comporta la possibilità di generare personaggi e storie in modo più semplice.

Ma resta possibile agire con le vecchie modalità: usando foto riciclate.

