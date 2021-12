Segnalata Barbara Balanzoni all’Ordine dei Medici: si muove il Ministero della Salute

Ci sono conferme da parte della diretta interessata, in merito alla segnalazione su Barbara Balanzoni giunta direttamente all’Ordine dei Medici. A metterla in atto, secondo quanto raccolto negli ultimi minuti, sarebbe stato addirittura il Ministero della Salute, tramite un documento firmato da Rinaldi. Inutile dire che che la notizia abbia creato immediatamente discussioni sui social tra coloro che la sostengono e chi invece da sempre risulti contrario alle sue idee qui in Italia.

Barbara Balanzoni riceve una segnalazione all’Ordine dei Medici dal Ministero della Salute

Va detto che la stessa Barbara Balanzoni, come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, è finita nel mirino della critica per aver creduto ad una bufala sul Comune di Bugliano. Come sono andate le cose nelle ultime ore? Non si hanno ancora conferme ufficiali dai segnalatori, ma la notizia che vi stiamo riportando è stata data dalla diretta interessata con un post su Twitter. Tra l’altro, commentando in modo colorito sulla persona che ha messo la firma all’interno del documento in questione.

Dunque, non dovrebbero esserci dubbi in merito, trattandosi di fonte “primaria”. Cosa comporta il fatto che Barbara Balanzoni sia stata segnalata all’Ordine dei Medici direttamente dal Ministero della Salute? Impossibile prevederlo, se non altro perché ad oggi non possiamo certo determinare un rapporto di causa ed effetto certo dovuto alla suddetta segnalazione. Insomma, la storia che vi abbiamo riportato è ancora tutta da scrivere, anche se ci sono già le basi per andare incontro a vibranti discussioni tra sostenitori e detrattori.

Cercheremo di seguire la vicenda più da vicino nei prossimi giorni, visto che il Ministero della Salute ha chiesto esplicitamente all’Ordine dei Medici di prendere provvedimenti nei confronti di Barbara Balanzoni. A detta del suddetto ministero, infatti, questo personaggio sarebbe reo di alimentare disinformazione medica, con uscite sui social non riconosciute dalla comunità scientifica.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.