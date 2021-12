Barbara Balanzoni crede al messaggio ai non vaccinati del Comune di Bugliano: l’ha presa male

La premessa è d’obbligo, in quanto il nostro articolo di oggi su Barbara Balanzoni non è una presa in giro, al netto del fatto che coinvolga l’inesistente Comune di Bugliano. Nonostante da anni diciamo ai nostri lettori che un’immagine diffusa in rete non rappresenti di suo una notizia, alcune considerazioni vanno fatte necessariamente. La vicenda qui è più leggera rispetto a quella di alcune settimane fa, quando abbiamo provato a commentare le sue prime reazioni all’arrivo in Italia del Super Green Pass.

Anche Barbara Balanzoni “vittima” del Comune di Bugliano

Come sono andate le cose nelle ultime 48 ore? Tutto nasce da un tweet pubblicato dalla stessa Barbara Balanzoni, la quale ha ripostato un contenuto reso pubblico dal Comune di Bugliano. Come in tanti sanno, il paesino del pisano in realtà non esiste e tutto quello che viene rilanciato sui social è un’enorme “trollata”. Qualcuno puntualmente ci casca, come avvenuto con la protagonista del nostro approfondimento odierno. L’admin “troll”, nello specifico, ha mandato un finto messaggio ai non vaccinati, dicendo loro “prima o poi verremo da voi“.

Qualcuno ha poi fatto notare alla stessa Barbara Balanzoni di esserci cascata, provando a spiegarle che in realtà il Comune di Bugliano non esiste e che quel post rappresenti uno “scherzo“. Tuttavia, non è arrivato alcun passo indietro, visto che tramite altro post la stessa Balanzoni ha voluto rilanciare sui suoi canali social:

“Non mi interessa se escono fake news. Io le commento ugualmente tutte perché abbiamo visto che sifanno uscire fake news per fare familiarizzare con concetti da LAGHER. RIPETO:vi veniamo a stanare uno a uno e vi portiamo dritti a Norimberga. Familiarizzate con questo“.

Insomma, nessuno deve insegnare nulla a Barbara Balanzoni. Tuttavia, quando si cade in una gaffe sarebbe sufficiente fare un passo indietro. Può capitare. Invece no e in questo caso la toppa ha fatto pure peggio rispetto al tweet originale, ma rispettiamo il suo punto di vista.

