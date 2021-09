Lo “sciopero dei centauri assieme ai camionisti nopass” rientra in una dialettica che abbiamo imparato a conoscere bene.

Nel momento in cui si parla di grandi manifestazioni, dove un flop (l’ennesimo?) sarebbe visto come una intollerabile sconfitta, ci si munisce preventivamente di prove di un gran successo immaginario.

Potrebbe o non potrebbe concretarsi: nel frattempo ricordiamo come le prime manifestazioni contro le restrizioni pandemiche nel 2020 furono raffigurate da foto di concerti, eventi musicali e persino scioperi politici in Bielorussia.

La dialettica novax/nopass/nopandemia/notutto è semplice: prima si pubblica una foto di un grande assembramento di persone, poi si dichiara fino allo sfinimento di averla presa da un evento collettivo, spesso con commentatori successivi pronti a spergiurare di poter testimoniare l’accaduto.

Con tanto di affermazione che chiunque smentisca sia pagato dai poteri forti in una folle cospirazione che comprende la stampa di tutto il mondo, le questure, i fact checker, le telecamere e gli organizzatori di eventi.

Ci risiamo anche in questo caso.

Sciopero dei centauri assieme ai camionisti nopass, ma era un raduno di Harleisti nel 2011

Ci è pervenuto un Tweet che parla di una grande mobilitazione dei centauri.

Problema: non esiste alcun appello ai centauri, tampoco una manifestazione di centauri, e neppure una manifestazione di interesse di una qualsiasi associazione di motociclisti.

Anche volendo interpretare il post, volutamente fraintendibile, come l’appello di un singolo ai centauri, va detto che ad oggi nessuna sigla, nessuna associazione, nessun gruppo di motociclisti ha mai dato il benché minimo interesse alla cosa.

Sarebbe ben strano che un appello ai motociclisti italiani contenesse solo Harley Davidson con bandiere americane.

E infatti la foto è di Barcellona, tratta da un grande raduno di fan delle moto americane Harley Davidson in Spagna.

Unitamente ai video del raduno di camionisti di Carmagnola spacciato per preparazione agli scioperi di domani, ci fa pensare che dovremo aspettarci la stessa intossicata dialettica dell’anno scorso.

Ed essere pronti a foto di raduni e assembramenti spacciate per quello che non sono.

