Sciopero dei camionisti del 27 settembre 2021 per green pass, ma è un raduno di autotrasportatori

Si teme molto lo sciopero dei camionisti del 27 settembre per il green pass, al punto che in tanti stanno chiedendo agli autotrasportatori cosa avverrà nella giornata di lunedì lungo le nostre autostrade. Rispetto alle notizie fornite ieri con altro articolo, non ci sono particolari aggiornamenti, ma occorre fare il punto della situazione e smentire una bufala che gira da alcune ore a questa parte sui social. Andiamo con ordine e prendiamo in esame un elemento alla volta, in modo da non confondere ulteriormente le idee alle persone.

Possibili scenario sullo sciopero dei camionisti del 27 settembre 2021 per green pass

In primo luogo, diversi esponenti della categoria che abbiamo interpellato anche questa domenica ci confermano che, allo stato attuale, non sia in programma uno sciopero dei camionisti del 27 settembre 2021 per green pass. O, quantomeno, nulla che passi sotto l’organizzazione delle associazioni di settore. Dunque, il settore non intende bloccare il Paese con iniziative studiate a tavolino e questo deve essere chiaro a tutti in queste ore.

Bisogna precisare che, se da un lato sia al momento da escludere un possibile sciopero dei camionisti del 27 settembre 2021 per green pass, resta concreta la possibilità che lavoratori indipendenti (soprattutto) o dipendenti possano decidere di dar vita a proteste private. E a questo punto isolate. Cosa ben diversa rispetto al suddetto sciopero.

Attenzione ai video decontestualizzati sullo sciopero dei camionisti del 27 settembre 2021 per green pass

Detto questo, bisogna fare molta attenzione ai video del tutto decontestualizzati, spacciati come iniziative associabili in qualche modo al presunto sciopero dei camionisti del 27 settembre 2021 per green pass. Vedere per credere quello diventato virale su Facebook. Si assiste, infatti, ad un lungo corteo di camion, con l’insegna “Autoriparazioni Borsetti” bene in vista. Attività che si trova a Carmagnola secondo Pagine Gialle, in provincia di Torino, dove di recente c’è stato un raduno degli autotrasportatori secondo fonti locali. Dunque, il filmato non ci mostra alcuna manifestazione.

