Collezionato un altro flop dai NoVax con la manifestazione di Montecitorio: gruppo sparuto

In questa settimana diversi sostenitori NoVax e no green pass hanno deciso di darsi appuntamento in diverse piazze d’Italia per protestare contro le decisioni prese dal governo a riguardo, ma anche la manifestazione di Montecitorio è stata un flop, secondo quanto riportato da TGCom.

Un altro flop per i NoVax con la manifestazione di Montecitorio

Si è parlato di settimana no vax e per quest’oggi era prevista una manifestazione importante in Piazza Montecitorio per protestare contro vaccino e green pass. Risultato? Si è trattata dell’ennesima figuraccia da parte dei NoVax, perché tutti coloro che inveivano e protestavano nelle varie chat realizzate proprio contro green pass e vaccino in realtà non erano presenti. Un elemento che va ad aggiungersi alla disinformazione di queste ore, in merito al malore che ha colto un ragazzo, di cui vi abbiamo già parlato.

C’era giusto un piccolo gruppetto di persone, ma che non ha fatto né rumore e né scalpore, a testimonianza di come ci siano molti leoni da tastiera. La maggior parte dei no vax partecipa attivamente a conversazioni di questi gruppi, vengono minacciati politici, medici e così via, ma quando si tratta di scendere realmente in campo, ecco che quasi tutti spariscono.

Questa campagna di protesta NoVax e no green pass in Italia ad oggi è davvero fallimentare, il senso di appartenenza ad una sorta di ideologia è valido solo quando bisogna parlare virtualmente, appena si presenta l’occasione fisica, la maggior parte si tira indietro. L’Italia è un paese che in questo periodo ha visto la crescita di persone no vax, ma finché restano ancorate nel loro mondo virtuale non recano alcun problema.

La protesta fallimentare a Piazza Montecitorio è solo l’ennesima dimostrazione di come queste persone non siano ancora particolarmente organizzate ed attrezzate per far sentire la propria voce in situazioni simili. Fermo restando i diritti dei NoVax nel far sentire la propria voce.

