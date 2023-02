Sanremo, Pillon su Chiara Ferragni: “Vendere ovociti, affittare uteri e abortire sono i veri diritti delle donne?”

Dopo quello di Mario Adinolfi su Fedez e Rosa Chemical (qui l’articolo), in tanti attendevano quello di Simone Pillon su Chiara Ferragni. Chi ha memoria ricorderà le tante battaglie dell’ex senatore contro l’aborto e l’utero in affitto, e quel grosso utero dorato sfoggiato al collo da parte dell’influencer nel corso della finale del Festival di Sanremo non sarebbe mai passato inosservato.

La collana dell’utero dorato di Chiara Ferragni

Nella serata di ieri Chiara Ferragni ha postato sui social la descrizione del suo outfit.

Un lungo abito nero di velluto decorato da una collana a forma di utero composta da diverse sezioni di corpo di donna è il simbolo dell’attivismo per i diritti riproduttivi che portiamo a Sanremo. L’abito e il gioiello […] ricordano a tutti che i dirittiriproduttivi sono diritti umani. Perché l’accesso all’aborto sicuro e alla procreazione assistita è una questione di diritti umani a cui non dobbiamo rinunciare. Perché ogni essere umano, uomo o donna che sia, deve essere messo in grado di prendere liberamente le decisioni sul proprio corpo. Non permettiamo che le lotte vinte dalle nostre madri debbano essere combattute anche dalle nostre figlie.

Il commento di Simone Pillon su Chiara Ferragni

Dopo essersi pronunciato su Paola Egonu (qui l’articolo), l’ex senatore ha twittato un messaggio per commentare la presenza e il messaggio portato all’Ariston da Chiara Ferragni. Le sue parole:

Chiara Ferragni sembra sempre più Hillary Clinton, sia nel viso che nel pensiero. Mostrare capezzoli, vendere ovociti, affittare uteri e abortire bambini sarebbero i veri diritti delle donne? Che pena. Alle mie figlie auguro molto di meglio.

In giornata potrebbero arrivare altri commenti da altre parti politiche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.