Sanremo 2023, Adinolfi contro Fedez e Rosa Chemical: “Atto sodomitico garrulo”

Dopo l’ultima performance prima della classifica finale che ha decretato la vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo, un po’ tutti attendevano il commento di Adinolfi contro Fedez e il bacio con Rosa Chemical sulle note di Made In Italy. Il tweet è arrivato questa mattina.

Sanremo 2023, Rosa Chemical bacia Fedez durante l’esibizione

Rosa Chemical, in gara con il brano Made In Italy, nel bel mezzo dell’esibizione si è mosso verso le prime file del pubblico dove sedeva Fedez insieme alla suocera, madre della moglie Chiara Ferragni, a questo giro senza interventi programmati né incursioni in scaletta.

Rosa Chemical gli ha voltato le spalle e ha simulato un atto sessuale, per poi trascinarlo con sé al centro del palco e terminare l’esibizione con un bacio appassionato. Chi ha seguito dal vivo ha subito immaginato i commenti che da quel gesto sarebbero esplosi sui social, tra questi quello di Mario Adinolfi.

Sanremo 2023, Mario Adinolfi contro Fedez: “Atto sodomitico garrulo”

Nel suo tweet al vetriolo, Mario Adinolfi cita anche la celeberrima scena del film Ecce Bombo di Nanni Moretti in cui il protagonista cerca di dribblare l’invito a una festa al telefono con degli amici.

Ecco le parole di Adinolfi:

Fedez, geloso della centralità della moglie, s’è voluto prendere la scena con la modalità “Alvaro Vitali”. Mi si nota di più se simulo l’atto sodomitico garrulo in platea o se mi dedico al bacio appassionato maschile? E, ops, la Ferragni è sparita, era una che leggeva cartoncini.

Il riferimento a Chiara Ferragni era presente in un tweet precedente, “legge gobba i cartoncini agli ordini e a contorno di due uomini”. Per il momento Fedez non ha commentato.

