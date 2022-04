Sabrina Salerno e Arisa hanno girato un film con Rocco Siffredi: solite conclusioni affrettate

Sabrina Salerno e Arisa avrebbero girato un film con Rocco Siffredi. Una voce, quella sulla cantante, che è tornata di moda ad anni di distanza dal nostro ultimo chiarimento in merito. Come sempre avviene sui social, basta un indizio minimo per scatenare la fantasia delle persone, al punto che oggi ci tocca chiarire una serie di concetti ed uscite Instagram, in relazione a scatti che stanno creando fraintendimenti. Proviamo a vederci chiaro, visto che specifici segnali hanno scatenato la curiosità (e non solo) di tanti italiani.

Chiarimenti vari su Sabrina Salerno e Arisa che avrebbero girato un film con Rocco Siffredi

Per quanto riguarda Arisa, è bastato un post pubblicato proprio su Instagram, in riferimento al selfie che la ritrae con Rocco Siffredi, per alimentare voci mai del tutto cancellate. Va detto che, nel suo caso, ci sono affermazioni del passato che per forza di cose gettano benzina sul fuoco. Da un lato, l’attore ha sempre detto di essere assolutamente desideroso di girare un film con lei. Dall’altro, la diretta interessata non ha mai del tutto smentito uno scenario del genere.

Basti pensare al recente approfondimento di Vanity Fair, che cita proprio alcuni virgolettati molto interessanti di Arisa. La 39enne, infatti, ha sottolineato che in futuro non direbbe di no “a prescindere” ad una proposta di soft porn. La sua idea, più in particolare, ci conduce maggiormente verso il genere dell’erotismo. Tuttavia, chi conosce un minimo questo mondo sa che si tratta di una prospettiva assolutamente non conciliabile con la sfera di Rocco Siffredi.

Se le voci su Arisa che gira un film con Rocco Siffredi possono avere una minima giustificazione, non si capisce come lo stesso possa avvenire con Sabrina Salerno. Quest’ultima, infatti, si è limitata a pubblicare un video su Instagram, in relazione ad una nuova trasmissione da promuovere in compagnia dell’attore. Non ci sono altri elementi da aggiungere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.