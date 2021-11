No, Arisa non ha accettato la proposta di Rocco Siffredi

In corrispondenza dell’uscita del nuovo album Ero Romantica, si parla tanto della “svolta erotica” di Arisa e della proposta di Rocco Siffredi. Rosalba Pippa, questo il nome di battesimo, da diverso tempo sta mostrando al pubblico un nuovo approccio con il suo corpo, più libero e consapevole. Soprattutto, ha incendiato gli animi dei lettori con questa dichiarazione: “Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì“. Questo ha riferito Arisa in un’intervista rilasciata a Il Giornale e pubblicata il 23 novembre.

Dichiarazione, questa, che ha attirato l’attenzione di Rocco Siffredi che in un’intervista rilasciata a MowMag ha dichiarato: “Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei”. Nell’ultima ora, secondo quanto riportato dal Messaggero, Arisa avrebbe accettato la proposta del pornodivo italiano.

In realtà Il Messaggero usa la formula dubitativa nel titolo, ma è bene chiarire che Arisa non ha affatto accettato la proposta di Siffredi. Il contesto è quello del format Ballando Con Le Stelle in cui la cantante partecipa come concorrente insieme a Vito Coppola.

Come leggiamo anche su questo resoconto in diretta, tutto è partito da una battuta di Selvaggia Lucarelli sulle esibizioni delle coppie Sabrina Salerno-Samuel Peron e Arisa-Vito Coppola. La Lucarelli ha paragonato le due esibizioni a due film erotici affermando, infine, che nel caso di Arisa sarebbe la versione amatoriale. Arisa ha risposto: “Se la mia professione dovesse prendere una strada erotica non avrei nessun problema”. Tutto qui, senza alcuna allusione a Rocco Siffredi e alla proposta di un film a luci rosse. “Anche la tv generalista è piena di pornografia fra le righe, quindi alla fine”, ha aggiunto la cantante.

Parliamo di precisazioni perché un titolo come quello usato dal Messaggero potrebbe distorcere le dichiarazioni di Arisa, che non ha accettato in alcun momenti la proposta di Rocco Siffredi.

