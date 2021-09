Risposte sullo sciopero dei camionisti dal 27 settembre sul green pass in Italia

Le estensioni del green pass nel mondo del lavoro sta creando ancora più scompiglio tra coloro che sono fortemente contrari a questo tipo di certificato verde e, a tal proposito, si sta parlando di un corposo sciopero dei camionisti previsto per il 27 settembre in Italia. A quanto pare questa categoria di lavoratori è pronta a scendere in piazza contro il green pass, come già accaduto precedentemente in alcune zone del nostro Paese.

La nostra indagine sul presunto sciopero dei camionisti dal 27 settembre in Italia per il green pass

Situazione che ricorda lo sciopero in ambito scolastico del 2020, anche se per motivazioni differenti. Questa volta però si tratterebbe di un evento di grande portata, anche perché si rischia di far saltare numerose consegne di merci che sono fondamentali per diverse aziende. Bisogna per ora fare dei chiarimenti importanti nei riguardi di questo presunto sciopero dei camionisti previsto per il 27 settembre contro il green pass.

In primis non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte degli addetti ai lavori, non ci sono state comunicazioni in merito da enti o organizzazioni che si occupano di questa categoria di lavoratori. Anche la nostra fonte nel settore ha evidenziato come in queste ultime ore si stia parlando tanto di questo evento, di questo possibile sciopero dei camionisti che dovrebbe avere luogo il 27 settembre, ma senza alcuna certezza.

Da quanto però emerge da alcuni professionisti del settore, non risulta esserci attualmente alcun tipo di sciopero previsto per il giorno sopra indicato. Anche tra gli stessi camionisti, dunque, attualmente non è emersa questa possibilità di protestare su larga scala contro il green pass. Ciò non sta a significare che questo tipo di sciopero non avverrà con certezza, nei prossimi giorni potrebbero esserci informazioni più dettagliate a riguardo, anche con la possibilità di spostare il giorno della protesta.

Attualmente non sussiste alcun tipo di conferma sullo sciopero dei camionisti del 27 settembre, si tratta di voci social che stanno girando in queste ore a grande velocità, probabilmente che vedono come protagonisti reali lavoratori intenzionati a far sentire le proprie ragioni contro il green pass. Nulla quindi è confermato, si attendono aggiornamenti a riguardo.

