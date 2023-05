Rilanciano la bufala su Marco Columbro morto: è vivo se vi chiedete che fine abbia fatto

Bisogna tornare sulla storia di Marco Columbro morto. A distanza di due giorni dal nostro ultimo articolo a tema, con cui abbiamo provato a spiegarvi cosa sia avvenuto sui social, occorre prendere coscienza del fatto che l’ormai ex conduttore si ritrovi al centro di post virali che disinformano sulle sue condizioni di salute e sulla fantomatica malattia che lo avrebbe colpito. In realtà è vivo e vegeto, con titoli palesemente acchiappaclick che in questo specifico contesto arrivano a generare una bufala.

Stanno alimentando la bufala su Marco Columbro morto: l’ex presentatore è vivo per chi si chiede che fine abbia fatto

Per farvela breve, stanndo dando inopportunamente fiato alla bufala su Marco Columbro morto, visto che è vivo se vi chiedete che fine abbia fatto. Non si tratta di una fake news chiara, in quanto nessuno lo ha mai scritto chiaramente nel titolo di qualche articolo che sia passato a miglior vita, ma è chiaro che determinate espressioni inducano i lettori a pensare che lo si debba ormai salutare per sempre.

Inutile prenderci in giro, perché optando per “la brutta notizia”, “fan sconvolti”, o peggio ancora “se n’è andato così”, con tanto di foto piazzata in primo piano, chiunque potrebbe essere indotto a pensare a Marco Columbro morto. Il giochino è sempre lo stesso, visto che questi soggetti solo all’interno dell’articolo, ad obiettivo raggiunto, vi diranno la verità. In questo caso, in riferimento al fatto che abbia deciso di ritirarsi dalle scene a causa di un aneurisma celebrale che, circa 20 anni fa, lo ha fatto finire in coma.

Per farvela breve, ha dovuto ricominciare daccapo, imparando cose per lui nuove nel quotidiano. Effetti pesantissimi, che lo hanno indotto a fare un passo indietro in termini prettamente mediatici. Tuttavia, da qui a far credere la notizia su Marco Columbro morto ce ne passa. Fortunatamente, è vivo e non ha mai annunciato pubblicamente specifici problemi di salute di recente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.