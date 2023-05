Senza ritegno i titoli su Marco Columbro morto oggi: ex conduttore vivo e non ha una malattia

Francamente non se ne può più delle solite testate che sfruttano i propri canali social per fare clickbait, come avvenuto nel corso delle ultime ore con le voci su Marco Columbro morto. In linea con quanto registrato nelle ultime settimane con Vittorio Brumotti, siti che evidentemente dobbiamo inserire nella nostra blacklist stanno facendo credere che l’ex conduttore sia passato a miglior vita, con giochi di parole utilizzati ad arte per far in modo che letteralmente non possano esserci contestazioni. Invece le cose non stanno così.

Smentiamo i titoli su Marco Columbro morto oggi: ex conduttore vivo e con malattia alle spalle

La storia di Marco Columbro morto è solo una bufala che nasce da veri e propri titolacci. Fermatevi un attimo a riflettere e dite a voi stessi cosa si debba pensare leggendo “se n’è andato”, condito da un fantastico “addio”. Solo leggendo il pezzo, infatti, si scopre che tutto l’articolo sia incentrato sul fatto che l’ex presentatore abbia deciso di lasciare il mondo della televisione dopo i problemi di salute che risalgono ormai al 2001. Nessuna malattia, anzi è vivo e vegeto.

In occasione di alcune recenti apparizioni pubbliche, anche su YouTube con l’amica ed ex collega Lorella Cuccarini, è apparso anche in discrete condizioni. L’aneurisma che lo ha colpito più di 20 anni fa ha rappresentato purtroppo uno spartiacque pesante per la sua vita, ma da qui ad avanzare ipotesi estreme con giochi di parole ce ne passa. Non c’è logica “acchiappaclick” che possa in qualche modo giustificare un approccio giornalistico di questo tipo.

Basti pensare ad amici e parenti che si imbattono in titoli del genere, pensando immediatamente a Marco Columbro morto ancor prima di interpellare la famiglia o leggendo il pezzo in questione. Non si fa così, fermo restando che dal nostro punto di vista possiamo soltanto smentire le voci su Marco Columbro morto. Non ha alcuna malattia oggi ed è vivo.

