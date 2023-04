Stavolta tocca a Vittorio Brumotti morto dopo essere stato accoltellato a Catania: terza bufala

Siamo alla terza bufala, solo tra quelle che contiamo noi, per quanto riguarda Vittorio Brumotti morto. Dopo la fake news che abbiamo portato alla vostra attenzione di recente con un altro approfondimento, il 24 aprile ha preso piede sui social la voce secondo cui l’inviato di “Striscia La Notizia” avrebbe perso la vita dopo essere stato accoltellato a Catania. Vi diciamo subito che il diretto interessato sta bene e, come avvenuto poco più di dieci giorni fa, sul suo conto sono state diffuse notizie assolutamente false.

Diamoci un taglio con Vittorio Brumotti morto dopo essere stato accoltellato a Catania

Come ha preso piede la bufala del giorno e per quale motivo vogliamo ancora una volta invitare tutti a darci un taglio a proposito di Vittorio Brumotti morto dopo essere stato accoltellato a Catania? La terza bufala di questo tipo prende come riferimento fatti di cronaca che hanno un fondo di verità, come le aggressioni subite dall’inviato sia a Monza, sia a Milano, sia proprio in terra siciliana. Del resto, entrando in contatto con spacciatori per provare a smascherare la loro condotta, si sa, il rischio c’è.

Questo ovviamente non giustifica in alcun modo chi dimostra di essere una persona violenta, nel tentativo di non finire sotto la sua lente di ingrandimento. Dal nostro puno di vista, non possiamo fare altro che smentire in modo categorico i rumors che parlano di Vittorio Brumotti morto dopo essere stato accoltellato a Catania. Si tratta di una notizia vecchia, che “si limita” (molto tra virgolette) ad un’aggressione subita dal noto volto di Striscia La Notizia.

Non ci sono state conseguenze gravi ed irreversibili per lui, ma soprattutto i fatti risalgono a diversi anni fa. Qualcuno cerca click facili, lasciandoci credere che sia fresca di ultim’ora l’annuncio su Vittorio Brumotti morto. Dunque, non è stato accoltellato a Catania oggi.

