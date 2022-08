Retroscena sulla censura dei Maneskin da MTV: chiarimenti per Damiano e Victoria

Una sorta di censura per i Maneskin c’è stata in occasione del tanto discusso evento MTV Music Awards, con l’ennesimo premio ricevuto dalla band italiana, ma occorrono alcune precisazioni sulle posizioni di Damiano e Victoria. Dopo le bufale relative al concerto che si è tenuto a Roma il mese scorso, come vi abbiamo riportato tramite un altro articolo, oggi tocca concentrarsi su quanto avvenuto a New York, in quanto a detta di diversi fans le immagini trasmesse in tv sarebbero state differenti rispetto a quelle andate in onda sul web.

A cosa è dovuta la censura dei Maneskin da MTV: precisazioni a proposito di Damiano e Victoria

Proviamo a vederci chiaro sulla censura dei Maneskin da MTV, grazie anche ai chiarimenti che sono giunti in queste ore da Fanpage in merito alle posizioni di Damiano e Victoria. La discrepanza delle immagini menzionata in precedenza effettivamente c’è stata, ma al contrario di quello che hanno pensato in tanti, la scelta televisiva non è stata originata dall’outfit di Damiano. Per alcuni discutibile, per altri in linea con il personaggio che si è venuto a creare negli ultimi due anni.

In particolare, Damiano dei Maneskin ha fatto molto parlare di sé per aver mostrato (parzialmente) le natiche con il suo vestito durante l’esibizione. In realtà, a detta di diverse fonti la censura di MTV sarebbe dipesa da un piccolo incidente occorso a Victoria nel corso della performance della band romana. Come suo solito, ha indossato delle semplici stelline per coprire il capezzolo, che ad un certo punto sono venute vie. Insomma, seno scoperto e scelta istintiva di MTV che ha evitato a lungo inquadrature che potessero mostrarlo.

Occorrono pertanto due chiarimenti, con relativo retroscena sulla censura dei Maneskin da MTV. Parlando di Damiano e Victoria, da un lato va precisato che la scelta televisiva abbia riguardato lei e non il cantante, mentre dall’altro il seno scoperto sarebbe stato solo un “imprevisto“.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.