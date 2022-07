Annullamento concerto Maneskin al Circo Massimo o quarantena obbligatoria: serve un freno

Si rincorrono voci come se non ci fosse un domani a proposito del concerto Maneskin in programma oggi 9 luglio al Circo Massimo di Roma. Sono attesi circa 70.000 fan, con una specifica organizzazione pensata sia per il flusso di persone che andranno ad ascoltare i vincitori del Festival di Sanremo 2022, sia a proposito della questione alcol. Come se non bastassero le polemiche dei giorni scorsi, con relativi chiarimenti sui medici che apparentemente volevano rinviare l’evento (abbiamo chiarito il tutto con un altro articolo), ora occorre tornare sull’argomento.

Niente concerto Maneskin al Circo Massimo di Roma o quarantena obbligatoria per i fans: le cose non stanno così

Fondamentalmente, ci sono due punti da trattare sulla vicenda. Il primo riguarda il possibile annullamento del tanto atteso concerto Maneskin al Circo Massimo di Roma, a causa dell’importante aumento dei contagi in Italia sul fronte Covid. Nonostante manchino pochissime ore all’evento, qualcuno sui social ha messo in giro una notizia completamente priva di fonti. Nessun problema in vista di stasera, fermo restando che tutti stiano consigliando di indossare la mascherina.

L’altro elemento da esaminare a proposito del concerto Maneskin riguarda invece la storia della quarantena obbligatoria per chi deciderà di partecipare. Un modo per prendere in giro i sostenitori di Damiano, forse, oppure per creare allarmismo tra coloro che si trovano già al Circo Massimo di Roma. Come se le 70.000 persone presenti possano essere schedate e trattate in modo diverso rispetto a chi ha deciso di partecipare ad altri eventi simili.

Compito nostro è gettare acqua sul fuoco, precisando da un lato che non sia in programma alcun annullamento per il tanto discusso concerto Maneskin in programma questo sabato al Circo Massimo di Roma. Allo stesso tempo, non è prevista quarantena obbligatoria per i presenti, fermo restando il consiglio relativo al giusto utilizzo della mascherina in queste ore.

