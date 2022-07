Ramanzina di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni per l’accappatoio rubato: cosa rischia ora

Si sa come tra Selvaggia Lucarelli ed i Ferragnez non corra buon sangue, da sempre la nota giornalista non condivide alcune scelte fatte da Fedez o da Chiara Ferragni e spesso ne parla attraverso i social. L’ultimo attacco da parte della giornalista è però stato fatto nei confronti proprio della Ferragni, a causa di un suo TikTok in cui ha ammesso di aver rubato qualche volta un accappatoio da un hotel.

Selvaggia Lucarelli ne dice quattro a Chiara Ferragni per l’accappatoio rubato: cosa rischia l’influencer

Non la prima disputa tra le parti, come abbiamo osservato di recente. La storia è stata resa pubblica lo scorso 21 luglio e con un video su TikTok la Ferragni ha ammesso di aver, almeno una volta nella sua vita, preso un accappatoio da un hotel in cui soggiornava. Chiara Ferragni ha sottolineato come sia una cosa che fanno in molti ed è capitato anche a lei, portandosi insomma a casa una sorta di souvenir dall’hotel.

Come però ha voluto chiarire Selvaggia Lucarelli, questo gesto di appropriarsi di merce in maniera furtiva è assolutamente considerato dalla legge un reato. Rubare negli hotel in cui si soggiorna, che si tratti di un accappatoio o di qualsiasi altro souvenir, è punibile dalla legge. Quanto detto da Selvaggia Lucarelli è vero, Chiara Ferragni non ha commesso una stupidaggine, ma ciò che ha fatto almeno una volta in passato avrebbe potuto crearle problemi seri con la legge.

Se un albergatore si accorge della mancanza di qualche oggetto e sa effettivamente chi è il colpevole, può sporgere denuncia querela nei confronti del responsabile. Questo è l’unico modo per punire chi ha commesso il reato ed ottenere il risarcimento del danno. Cosa si rischia se ci si appropria indebitamente di qualche oggetto prelevato dalla stanza di albergo in cui si soggiorna?

Stando a quanto riportato dalla legge italiana, questo è considerato un furto a tutti gli effetti e si può essere puniti con una reclusione che va da sei mesi ai tre anni, senza escludere una multa che va dai 156 euro ai 516 euro. Si arriva poi all’arresto caso in cui il responsabile venga colto in flagranza. Attenzione quindi a prelevare qualche oggetto dalle stanze di albergo, si rischia davvero grosso.

