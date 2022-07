A cosa si riferisce Fedez attaccando Selvaggia Lucarelli per le parole sul figlio di Belen

Fedez non ha gradito che Selvaggia Lucarelli abbia avuto da ridire sulla foto pubblicata dal rapper sui suoi canali social in queste ore, in cui appare insieme all’ormai famosissimo addetto alla sicurezza che non ha apprezzato la musica di Paky, con un rimando al figlio di Belen. Come sono andate le cose? Effettivamente, si fa molta confusione in queste ore, se non altro perché l’antefatto risale a quasi dieci anni fa. Dunque, l’opinionista di “Ballando con le stelle” di nuovo al centro di discussioni, dopo quella a distanza con Massimo Giletti da noi trattata a suo tempo.

Approfondimento su Fedez che se la prende con Selvaggia Lucarelli per le parole sul figlio di Belen

Bisogna tornare indietro nel 2013. Selvaggia Lucarelli, osservando una foto di Belen con suo figlio Santiago, a quel tempo piccolissimo, disse sui social e senza troppi giri di parole che al bambino poteva andar meglio. Riferendosi al suo aspetto, considerando la bellezza di sua madre, Selvaggia aveva lasciato intendere che il bambino avesse tutte le carte in regola per avere un aspetto migliore.

Da quel momento, c’è stato un conflitto costante tra la stessa Selvaggia Lucarelli e Belen, al punto che la giornalista una volta è stata anche invitata a lasciare il locale della conduttrice. Va detto che Selvaggia Lucarelli successivamente si sia pentita, affermando a chiare lettere che poteva risparmiarsi quelle parole. Un passo indietro che è stato certificato anche da Fanpage tempo fa, pubblicando il passo indietro della diretta interessata.

Nonostante le scuse di Selvaggia Lucarelli a Belen, in giornata Fedez ha risposto all’osservazione dell’opinionista ed influencer in merito al suo selfie con il famosissimo addetto alla sicurezza, tirando in ballo quella storia. Secondo Selvaggia, infatti, Fedez sfrutta regolarmente personaggi virali per accrescere il proprio seguito, ma quest’ultimo ha replicato affermando di conoscere l’uomo da diversi anni.

