Ramanzina di Bianca Berlinguer a Paragone imbavagliato: “Lo spettacolo lo fai da un’altra parte”

Altra puntata piuttosto infuocata di Cartabianca dove ormai Bianca Berlinguer deve fare i conti spesso con qualche parola o gesto forte di uno dei suoi ospiti. A creare scompiglio è stato il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, non un personaggio semplice da tenere a bada. Tema della diatriba è come sempre la protesta dei no green pass e chiaramente Paragone ne ha preso le difese.

Il pesante richiamo di Bianca Berlinguer a Gianluigi Paragone imbavagliato

Di recente, Paragone è già stato protagonista di una discussione in tv con Massimo Galli. Ciò che però ha fatto scattare il nervosismo della conduttrice di Cartabianca è stato il modo in cui Paragone ha parlato di Report, evidenziando come sia solidale nei confronti della redazione di tale trasmissione che si è occupata semplicemente di un’inchiesta giornalistica, ma a detta di Paragone in Italia fare questo tipo di inchieste giornalistiche che scombinano la narrazione mainstream provoca solo la rabbia e il bavaglio da parte di chi non vuole che si faccia luce.

Terminando il discorso, Paragone, ha chiesto alla conduttrice se quanto detto le desse fastidio. Chiaramente la risposta della Berlinguer è stata piuttosto piccata, rispondendo che la cosa non le da particolarmente fastidio, ma si tratta di una trasmissione di un concorrente diretto di Cartabianca, quindi cose che devono risolvere loro.

Un botta e risposta piuttosto acceso con Paragone che minaccia anche di lasciare la trasmissione ed alla fine compie un gesto che manda su tutte le furie la Berlinguer, prende la sua sciarpa e la utilizza come bavaglio per la sua bocca. Qui la presentatrice lo invita a fare meno spettacolo, perché la parola vuole anche dargliela, ma non è questo il modo di comportarsi.

Una puntata di Cartabianca piuttosto accesa in cui c’è sempre l’argomento green passa a creare molto scompiglio tra gli ospiti, tra chi è favorevole e chi no. Qui il video con Bianca Berlinguer e Gianluigi Paragone.

