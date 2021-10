Perde le staffe Massimo Galli con Paragone sul green pass: “Adesso stia buono, è 4 contro 1”

Massimo Galli non riesce a mandar giù la decisione di Gianluigi Paragone di non accedere a Palazzo Madama, convinto di non voler esibire il green pass. Una nuova discussione in diretta tv, che risale a qualche giorno fa con il collegamento dei due durante una puntata della scorsa settimana di Cartabianca, che fa il paio con quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi su “Zona Bianca”. Vicenda delicata, che alcuni nostri lettori ci hanno richiesto, e che per forza di cose va esaminata con attenzione.

Perché Massimo Galli è spazientito con Gianluigi Paragone sul green pass

La puntata di Cartabianca è disponibile su Rai Play, con apposito link diretto, in particolare al minuto 1:39:00, in modo tale che tutti possano farsi un’idea su quanto avvenuto in diretta tv. Nello specifico, Paragone ha insistito sul fatto che ci debbano essere tamponi gratis. A quel punto, Massimo Galli ha preso la parole affermando che avrebbe di meglio da fare invece di affrontare discorsi del genere.

Ne è nato un botta e risposta tra i due, durante il quale Massimo Galli ha invitato Gianluigi Paragone a stare buono senza troppi giri di parole. Nell’argomentare le proprie posizioni, il virologo è stato poi interrotto dall’ex grillino, ma ad un certo punto ha desistito, affermando di essere uno contro quattro. Chiaro il riferimento al fatto che gli altri ospiti di Cartabianca, in quel momento, fossero favorevoli al vaccino e al green pass.

Immediata la risposta di Massimo Galli, il quale ha fatto sapere allo stesso Paragone che il suo essere uno contro quattro fotografa al meglio la predisposizione degli italiani. In questo senso, il virologo ha fatto riferimento alla percentuale di italiani che in questi mesi hanno deciso di vaccinarsi contro il Covid. Insomma, uno scambio di opinioni molto acceso, che lascia poco spazio al confronto costruttivo.

