Enorme malinteso su Festa della Mamma oggi 8 maggio: da quando è cambiato il giorno

Quasi in ogni casa italiana c’è una madre e, come sempre, in occasione di una ricorrenza arriva quantomeno un messaggio di auguri, come abbiamo constatato per la Festa della mamma oggi 8 maggio. Un enorme malinteso, che tuttavia concede delle attenuanti a coloro che stanno inviando messaggi con tempistiche errate. Occorre dunque approfondire la questione, spiegando pacatamente al mittente per quale ragione sia necessario attendere ancora qualche giorno. Quattro, per la precisione, visto che sappiamo anche da quando sia cambiato il giorno del suddetto appuntamento.

Perché è sbagliato parlare della Festa della mamma oggi 8 maggio: da quando hanno cambiato il giorno

A dirla tutta, nei giorni scorsi abbiamo già pubblicato un articolo sul tema, chiarendo alcuni concetti preliminari per tutti. Dunque, se avete intenzione di festeggiare, dovrete aspettare il 12 maggio. Al contrario, parlare della Festa della mamma oggi 8 maggio è un errore, che tuttavia trova due giustificazioni. In primo luogo, non tutti sanno che da tempo sia legata ad una data mobile ed è comprensibile confondersi magari con la Festa della donna, che al contrario è statica con appuntamento fissato ogni 8 marzo.

Inoltre è facile cadere nel malinteso sulla Festa della mamma oggi 8 maggio, in quanto fino al 2000 la ricorrenza era anch’essa statica. Successivamente, si è deciso di fissarla anno dopo anno la seconda domenica di questo mese. Altamente probabile che dietro questa decisione ci siano ragioni commerciali, in quanto di domenica è più facile mobilitare le persone, magari dando un sostegno maggiore alle economie locali.

Per qualcuno magari sarà un po’ triste, ma l’aggiornamento che ha ormai 24 anni si basa su ragionamenti molto pratici e semplici da chiarire. Ancora un po’ di pazienza e potrete inviare il vostro messaggino su WhatsApp, evitando ogni rischio di errore. In ogni caso, ora sapete perché sia errato menzionare la Festa della mamma oggi 8 maggio per le destinatarie del nostro messaggio. Ora sappiamo anche da quando sia stato cambiato il giorno.

