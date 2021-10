Paragone lascia il collegamento a Zona Bianca e avvia una diretta parallela: conduttore irritato

Episodio decisamente singolare, quello che abbiamo registrato nella serata di ieri su Rete 4, con una sorta di show da parte di Gianluigi Paragone su Rete 4. Nonostante fosse stato invitato a Zona Bianca, infatti, il noto esponente politico non ha rilasciato neanche una parola in trasmissione. Alla luce di alcune considerazioni che sono state fatte a proposito del green pass prima che potesse prendere la parola, l’ex candidato sindaco di Milano ha deciso di non partecipare al programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Non è la prima volta che si registrano divergenze tra i due, come abbiamo avuto modo di osservare di recente con un altro articolo. La sensazione è che questa volta Gianluigi Paragone l’abbia fatta grossa e che difficilmente lo vedremo ancora ospite in futuro a Zona Bianca, il mercoledì sera. Per completezza d’informazione, in ogni caso, è importante capire cosa sia avvenuto ieri sera e cosa abbia innescato una reazione del genere da parte del politico.

Cosa è successo a Zona Bianca con Gianluigi Paragone

Nello specifico, Gianluigi Paragone appare ad un certo punto della trasmissione senza microfono, con smartphone tra le mani e senza l’auricolare per ascoltare cosa gli stessero dicendo dallo studio di Zona Bianca. Il conduttore ha provato a ristabilire il collegamento, senza successo, come si può osservare al minuto 15 della puntata intera. Successivamente ha appreso che lo stesso Paragone aveva intanto avviato una diretta social per spiegare l’accaduto.

Dettaglio che ci ha mostrato Giuseppe Brindisi visibilmente contrariato. Qui di seguito, comunque, potete osservare anche la diretta social di Gianluigi Paragone, in modo da avere tra le mani tutti gli strumenti necessari per comprendere cosa sia avvenuto durante la puntata di Zona Bianca del 20 ottobre. Una scena surreale, che trova qualche spiegazione extra nelle immagini che seguono, a testimonianza delle divergenze di opinione sul green pass nei salotti italiani.

