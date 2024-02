Questa dipendente di McDonald’s diventata miliardaria non esiste

Ci segnalano i nostri contatti una “dipendente di McDonald’s diventata miliardaria”. Il solito finto articolo di giornale che abbiamo visto più volte in questi tempi.

La solita storiella nella quale un personaggio, che alle volte è un VIP, alle volte uno del popolo va in una trasmissione televisiva (in questo caso Mattino 1) e succedono cose bizzare.

Questa dipendente di McDonald’s diventata miliardaria non esiste

Si chiama “cryptoscam”, la “truffa delle cryptovalute”, ed è un genere di truffa che poggia la sua base sull’avidità umana. Lo stesso canovaccio, costruito in una “fabbrica della truffa” all’estero, viene ripetuto con infinite TV di infiniti paesi e infiniti personaggi, sempre uguale.

Il personaggio di turno va in una trasmissione televisiva a svelare al popolo “Il segreto della ricchezza”. Il conduttore chiede di poter provare un “innovativo programma di investimento” in Cryptovalute e guadagna qualche milioncino sul posto.

Per rendere l’aneddoto più credibile agli “abbocconi” della rete a questo punto i “Poteri Forti”, al grido di “Noncielodikeno” mandano i loro “bravi Manzoniani” in diretta televisiva per arrestare sul posto tutti i presenti ed ordinare la cancellazione del video.

Video che grazie a foto prese a caso da altre trasmssione e a volte un aiuto dell’Intelligenza Artificiale rivive nei siti internet con l’invito a scaricare, “condividere a manetta” e, naturalmente, pagare somme varie di danaro per ottenere tali ricchezze.

Ovviamente se Bankitalia avesse mandato i suoi sgherri ad arrestare in diretta dipendenti di McDonald’s, conduttori televisivi, politici, presentatori e persino Elon Musk qualcuno se ne sarebbe accordo.

Ma l’avidità impedisce di valutare l’ovvio e rende il noncielodikeno possibile.

Spiacente aspiranti miliardari: di questa truffa ne avevamo già parlato. Non diventerete mai miliardari: nella migliore ipotesi perderete qualche soldo, nella peggiore il conto corrente che avrete regalato a qualche anonimo truffatore nella speranza di diventare ricchi senza faticare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.