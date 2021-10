“L’ultimo investimento di Mario Draghi ha lasciato gli esperti a bocca aperta e spaventato le banche”. Un titolo che abbiamo incontrato in tantissime occasioni, ma che ora si ripete con il nome del Presidente del Consiglio attualmente in carica. In altre occasioni la stessa storiella veniva raccontata su Jovanotti, Fiorella Mannoia, Marco Baldini, Enrico Brignano. A questo giro la pagina Facebook Vibration Matters ha pubblicato un link che sembra provenire dal Corriere della Sera.

Quando è successo pensavano che la videocamera non stesse registrando.

Il microfono era ancora acceso quando ha detto questa cosa in diretta.

Sulla falsa riga del Corriere della Sera

Che i quotidiani nazionali scadano più volte nel clickbait non è certo una novità, e il Corriere della Sera non è immune da questa critica. Apriamo il link (archiviato qui) e controlliamo l’URL: “onlinenews.to/corriera_it“. L’URL originale del Corriere della Sera è “corriere.it”, non “corriera” e nemmeno “onlinenews.to”. Ci troviamo di fronte a un palese fake. Ecco la schermata:

Abbiamo sottolineato in rosso “Corriera della Sera”, dettaglio che tradisce il fake palese ricalcato sul logo originale della testata ufficiale. Nell’articolo leggiamo:

La scorsa settimana, è stato ospite di “La Vita in Diretta”, annunciando una nuova “scappatoia della ricchezza” che, a parer suo, può far diventare milionario chiunque, nel giro di 3-4 mesi. Draghi ha consigliato a tutti gli italiani di approfittare di questa incredibile opportunità, prima che le grandi banche la blocchino per sempre.

Mario Draghi a La Vita in Diretta? Quando?

La Vita In Diretta ha parlato di Mario Draghi nel febbraio 2021 in occasione del suo arrivo al Quirinale come successore di Giuseppe Conte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Della presenza in studio dell’attuale premier non esistono notizie, e siamo dunque di fronte a una bufala. L’occasione, per gli autori, è ghiotta per attirare l’attenzione dei lettori con un personaggio influente e raccontare l’ennesima storia dei guadagni facili:

Ciò che mi ha permesso di avere successo è stato il fatto di aver approfittato rapidamente di quest’opportunità, senza alcuna esitazione. Al momento, ciò che mi fa guadagnare di più è un nuovo programma di trading automatico di criptovalute, chiamato Bitcoin Prime. Si tratta della più grande opportunità che io abbia mai visto in vita mia, e che può far guadagnare una fortuna rapidamente. Invito tutti ad approfittarne, prima che le banche la blocchino.

Questo avrebbe detto Draghi una volta spenti i microfoni del format condotto da Alberto Matano. In seguito avrebbe mostrato i suoi guadagni agli ospiti in studio: “Sto parlando di decine di migliaia di euro al giorno”. Insomma, la solita storia. La fake sull’ultimo investimento di Mario Draghi è dunque l’ennesima solfa data in pasto ad utenti ingenui che non verificano la fonte, ingannati da quel riferimento al Corriere. Ecco i risultati:

