Quell’incendio al laboratorio Pfizer che non è mai accaduto

Quell’incendio al laboratorio Pfizer che non è mai accaduto è uno degli esempi cardine della macchina della disinformazione novax a tempo pieno.

Prendi una immagine scioccante. Una a caso basta. Un incendio? Va benissimo. Morti? Se ce ne sono vanno pure quelli. Dati? Non importa siano veritieri. Più grande è lo shock, meglio funziona.

Ovviamente il senso della condivisione è sempre lo stesso: “Non ce lo dicono, chissà cosa vogliono nascondere, si sono dati fuoco al laboratorio per nascondere delle prove che tanto noi conosciamo…”. Ma non è andata così

Quell’incendio che non è mai accaduto

I video provengono infatti dall’incendio ad una fabbrica di compostaggio.

Che incidentalmente si trova a poca distanza da un impianto di produzione (non un laboratorio) Pfizer. Impianto di produzione per farmaci contro l’Emofilia, e non toccato in alcun modo dall’incendio.

Non ci sono segreti da nascondere, non c’è laboratorio Pfizer in fiamme, questa notizia contiene un’anticlimatica mancanza di laboratori.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.