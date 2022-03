Profumo di querela per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro sospeso’: chiarimenti dopo ieri sera

Sta girando voce secondo cui per Mario Giordano ci sia una querela dietro l’angolo, mentre ‘Fuori dal coro’ rischierebbe seriamente di essere sospeso. Insomma, si ricomincia con la telenovela che ha caratterizzato la fase finale del 2021 e le prime settimane del nuovo anno, come del resto vi abbiamo riportato sul nostro sito con alcune precisazioni a tema. Un personaggio scomodo per i poteri forti, a detta di molti, al punto da alimentare spesso e volentieri voci del tutto prive di fonti autorevoli alle proprie spalle.

Prospettive di querela per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro sospeso’: alcune precisazioni

Sostanzialmente, si parla di una possibile querela per Mario Giordano e addirittura di ‘Fuori dal coro sospeso’ dopo che nella puntata di ieri il giornalista si è scagliato in modo perentorio contro il Ministro Lamorgese. Il tutto, è documentabile con il video che ci mostra un frammento della puntata andata in onda su Rete 4. Per farvela breve, il noto conduttore avrebbe puntato il dito verso il ministro dopo i diversi casi di stupro che sono stati registrati soprattutto a Milano negli ultimi tempi.

Argomento estremamente delicato, per il quale Lamorgese sarebbe rea di aver fatto troppo poco in termini di contromisure. L’uscita di Mario Giordano ha indotto alcuni addetti ai lavori ad affermare che sarebbe stato querelato dopo le dichiarazioni rese pubbliche in occasione della puntata di Fuori dal coro andata in onda martedì 29 marzo. Allo stato attuale, però, non si hanno indicazioni di questo tipo ed è possibile che la vicenda possa concludersi al più con una riunione interna alla produzione.

In attesa di eventuali aggiornamenti, dunque, non ci sono i presupposti per parlare di Mario Giordano querelato dal Ministro Lamorgese, o addirittura di Fuori dal coro sospeso da Rete 4. Vi faremo sapere qualora dovessero venire a galla indicazioni di natura differente nei prossimi giorni.

