Quando riprende Fuori dal coro con Mario Giordano sospeso nel 2022: servono chiarimenti

In tanti si chiedono quando riprende Fuori dal coro, temendo che Mario Giordano sia stato sospeso per il 2022. Un argomento ancora oggi avvolto nel mistero, tra indiscrezioni riguardanti Mediaset e comunicazioni ufficiali che scarseggiano da un po’ di tempo a questa parte. Basti pensare a quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana, visto che alcune decisioni dell’azienda potrebbero essere influenzate anche dalla candidatura di Silvio Berlusconi come prossimo Presidente della Repubblica. Insomma, ancora tanti nodi da sciogliere.

Cosa sappiamo su quando riprende Fuori dal coro e su Mario Giordano sospeso nel 2022

Come sempre, servono chiarimenti ed un riepilogo sulle informazioni in nostro possesso, alla luce del quesito su quando riprende Fuori dal coro. Ad oggi, la storia di Mario Giordano sospeso nel 2022 da Mediaset rappresenta in tutto e per tutto una bufala, in quanto dall’azienda non sono arrivate comunicazioni ufficiali. La posizione del conduttore è da tempo in discussione, in quanto il suo approccio a detta di tanti sarebbe troppo favorevole ai NoVax in un momento storico complicato per il Covid.

Allo stato attuale, e fino a nuove comunicazioni, la risposta alla domanda del giorno è sempre la stessa. L’appuntamento è al momento fissato il prossimo 11 gennaio, tra una settimana esatta. Questo quanto annunciato dallo stesso Mario Giordano negli istanti finali dell’ultima puntata di Fuori dal coro, andata in onda a dicembre. Certo, da quel momento il diretto interessato non ne ha più parlato su Twitter, social sul quale è più attivo, ma i fatti sono questi. Se ci saranno ulteriori aggiornamenti, ve li forniremo tempestivamente.

Dunque, attendiamo eventuali annunci su quando riprende Fuori dal coro, in riferimento alle decisioni di Mediaset su Mario Giordano. Tutto quello che è stato detto nelle ultime due settimane, infatti, rientra nella categoria dei rumors e parlare di conduttore sospeso ad oggi equivale ad alimentare indiscrezioni senza fondamenta chiare.

