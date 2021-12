Problemi per chi vuol fare il backup WhatsApp con iPhone e Android: il percorso giusto

Si segnalano problemi in questo periodo per parte degli utenti che vogliono fare il backup WhatsApp con il proprio iPhone o Android. Ecco perché riteniamo giusto condividere coi nostri lettori alcune istruzioni per individuare il percorso giusto, in modo che sia possibile recuperare i propri dati senza particolari patemi. Un po’ come avvenuto con la storia del famoso “ultimo accesso” non visualizzato di recente dall’utenza, come vi abbiamo riportato in settimana, qualche step alla portata di tutti dovrebbe aiutare ad archiviare la storia una volta per tutte.

Aiutiamo chi vuol fare il backup WhatsApp con iPhone e Android: come recuperare i propri dati

Quali sono i passi da seguire per fare il backup WhatsApp con iPhone e Android? Se intendete recuperare chat o dati generici, è necessario seguire alcune semplici istruzioni alla portata di tutti. Come sempre dichiarato dallo staff che si occupa dello sviluppo e dell’assistenza dell’app, WhatsApp, per creare un backup delle conversazioni, richiede che l’utente disponga di una connessione Internet e di sufficiente spazio con la propria memoria.

Nello specifico, parlando di backup WhatsApp, i device Android devono poter contare su un account Google attivo. Al contrario, su iPhone è indispensabile avere un account iCloud. Quanto alla vera e propria guida per fare un backup e per recuperare i dati, sarà necessario aprire dapprima le impostazioni di WhatsApp (l’icona dei tre puntini su Android o il pulsante “Impostazioni” su iPhone). A questo punto selezionate “Conversazioni” e cliccate su “Backup conversazioni“, quindi scegliete l’opzione “Backup“.

Si tratta di un processo tramite il quale WhatsApp potrà creare un file che a sua volta potrà essere utilizzato, se dovrete configurare il vostro account su un altro dispositivo. Evento frequente a Natale, con relativi regali focalizzati su nuovi smartphone. Su Android, il contenuto viene salvato nella memoria interna e nel proprio account Google Drive, mentre su iPhone il backup va su iCloud. In questo modo, potrete fare un backup WhatsApp senza problemi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.