Non vedo amici online su WhatsApp: come vedere ultimo accesso dopo l’aggiornamento

Pare essere in corso un aggiornamento importante per la privacy degli utenti, al punto che in tanti ci scrivono “non vedo amici online su WhatsApp“. Effettivamente, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, i tecnici stanno lavorando alla beta di una nuova versione dell’app che potrebbe rendere più facile nascondere l’ultimo accesso agli altri. Tuttavia, non sempre questa scelta è consapevole, al punto che un segmento della stessa utenza potrebbe essere interessato a mostrare l’informazione o che altri la mostrino a loro. Basti pensare al caso dei genitori coi figli.

Come vedere ultimo accesso dopo l’aggiornamento se non vedo amici online su WhatsApp

Dunque, in un momento storico caratterizzato da una certa confusione, soprattutto per gli utenti meno esperti, è lecito chiedersi come vedere l’ultimo accesso di un contatto o come mostrare il proprio dopo un recente aggiornamento che per forza di cose investe la privacy del pubblico. In ogni caso, se vi è capitato di dire a voi stessi “non vedo amici online su WhatsApp”, qualche dritta potrebbe fare al caso vostro.

A tal proposito, la prima cosa da fare (o da consigliare ad altri, se volete vedere l’ultimo accesso di un amico e se quest’ultimo dovesse essere d’accordo), è passare il vostro smartphone alla rete WiFi. Qualora non doveste riuscirci, passate alla modalità aereo e connettetevi al Wi-Fi. Successivamente, modificate l’ultima impostazione sulla privacy visualizzata in WhatsApp, quindi aggiornate l’app nel Play Store. Infine, dopo l’aggiornamento, riavviate il vostro device.

Così facendo, voi dovreste risolvere il problema, mentre noi non dovremmo ricevere ulteriori richieste di aiuto da chi esordisce con “non vedo amici online su WhatsApp”. Ora sapete come vedere l’ultimo accesso dopo l’aggiornamento che tanto sta facendo discutere in questi giorni, invitando altri a seguire le suddette istruzioni per essere informati in tempo reale. Quanto al percorso classico, seguite queste istruzioni: Impostazioni-Account-Privacy-Ultimo Accesso e al posto di Nessuno scegliere le opzioni Tutti o Contatti.

