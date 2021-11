Precisazioni di Enrico Montesano sull’etichetta di NoVax e negazionista a lui attribuita

Da tempo viene data l’etichetta di “NoVax” ad Enrico Montesano, che in alcuni casi sconfina anche nel campo del negazionismo del Covid. Una teoria, questa, in qualche modo rafforzate anche da alcune teorie discutibili portate avanti dall’attore romano in questi mesi. Vedere per credere la recente uscita di Piero Chiambretti a “Non è l’arena” su LA7, in merito ai dati ISS sui morti per Covid, che in qualche modo ha respinto in modo abbastanza evidente quanto era stato detto in precedenza dallo stesso Montesano a Dritto e Rovescio su Rete 4.

Cosa ha detto Enrico Montesano sull’etichetta di NoVax e negazionista

La teoria che in pochissimi siano morti per il Covid, in assenza di altre patologie, l’abbiamo presa in esame durante lo scorso fine settimana con un altro articolo. In questo frangente, invece, bisogna soffermarsi necessariamente su altri appellativi che vengono utilizzati per classificare Enrico Montesano, in quanto personaggio che ha acquisito una certa notorietà sui social anche per temi di natura sanitaria. In questo senso, durante una recente intervista rilasciata a La Verità, il diretto interessato ha provato a chiarire alcuni concetti importanti:

“Io no vax? Definizione di comodo, propagandistica. Mi danno anche del negazionista, non lo sono. Sono un dubbioso, ecco. I vaccini li ho fatti, in passato, perché era chiaro che i benefici erano maggiori dei rischi. Oggi ho paura”.

Indipendentemente dalla concezione che si ha su Enrico Montesano e sui concetti da lui ribattuti soprattutto durante le dirette social, è importante prendere in esame anche questo chiarimento. In relazione a coloro che lo definiscono NoVax, lui ha lasciato intendere di essere contrario al green pass e, al contempo, di essere scettico nei confronti di questo specifico vaccino.

Vedremo se le dichiarazioni pubbliche di Enrico Montesano consentiranno di gettare acqua sul fuoco, in modo da stemperare gli animi tra coloro che sono a favore del vaccino e gli stessi NoVax in un periodo storico del genere.

